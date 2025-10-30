Вълна от реакции на родители и учители, след като снимка на бонбони, за които се твърди, че са наркотик, заля социалните мрежи. В постовете се съобщава, че дрогата е стигнала до български ученици. На снимката се вижда плик с няколко розови бонбона във формата на мечета. Твърди се, че е ново наркотично вещество и „в момента се случва нещо много страшно в училищата”. Според описанието това е кристален метамфетамин, който изглежда като близалки и захарни бонбони с вкус на ягода, шоколад, череша или грозде. А според публикациите - след консумация деца са приемани в болница в критично състояние.

От най-голямата спешна болница „Пирогов” обясниха за NOVA, че нямат нито един подобен случай. От полицията също отрекоха за подобна дрога.

Хибридна атака или класически пример за дезинформация е снимката с розовите мечета?

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Спомняте ли си заглавията от преди няколко години, които твърдяха, че нова дрога ще направи децата ни канибали? Днес заплахата е отново нов тип дрога. Този път под формата на розови бонбони. В случая паниката на родители се оказа ненужна. Но сценарият е близък до реалността.



„Отвън всичко, което аз виждах беше много вкусно облечено за гледане и за живеене, аз се подлъгах по него”, разказва Пламен Йотински, основател на Център за рехабилитация на зависимости.



Пламен Йотински е син на журналист и учител по химия. На 17 се сблъсква с кокаина. Днес е вече отново от светлата страна и ни разказва, че комуникацията родител - дете е най-важна.



„Дилър да дойде тук, да се изтъпанчи и да продава дрога на децата - няма как да стане. Това по-скоро се случва не в училище, а по малките улички. Хипотетично имаме един наркопласьор, който е на 20 и кусур години. Той дава на някой, който е на 17-18 и те надолу по веригата разпространяват. Самите деца един спрямо друг стават дилъри”, обяснява Пламен Йотински.

Заплахата във фокуса на общественото зрение този път се оказва измислена.



„Същата снимка, на същото приложение, ние сме засичали преди 13 години, така че това не е нищо ново”, обясни Любомир Николов, директор на СДВР.

Вълната в България тръгва преди няколко дни от учител.



„Това е учител в столично училище, която ни каза, че към настоящия момент тя не е срещала такива, просто е видяла, че в интернет пространството се разпространяват такива. Ние към настоящия момент не можем да кажем, че имаме открити такива наркотични вещества, каквито бяха показани”, заяви Любомир Николов.



Историята на розовите мечета е разказана във всички континенти - в медиите в Ямайка например, в Африка, в Пакистан и дори в Индия. Ако попаднете на изображение в социалните мрежи, което предизвиква много коментари, винаги можете да го вземете и да го поставите в Google например, така много лесно може да разберете кога за първи път е качено то.

Според психолога Иван Игов става въпрос за хибридна атака от чужди страни.



„Спомнете си синия кит, после се появиха едни листчета близалки, които уж имаха LSD. Аз съм почти сигурен, че се пускат целенасочено”, казва психологът Иван Игов.

Въпреки това- реакцията е очаквана.



„Обичайна е тази реакция, защото всеки родител се притеснява за децата си и тяхното поведение”, казва Игов.



Най-важното според специалистите е при съмнения да се потърси експертна помощ, включително и през телефоните на Националния център за наркотици и наркомании.