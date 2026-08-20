Бургас влиза в усилена подготовка за домакинството на "Евровизия", а държавата ще осигури необходимата институционална и финансова подкрепа за провеждането на конкурса. Това стана ясно след срещата на вицепремиера Иво Христов, който оглавява междуведомствения организационен комитет за провеждането на песенния конкурс, с кмета на Бургас Димитър Николов. Разговорът се състоя в сградата на общината в четвъртък.

„Това беше първият работен контакт между нас и кмета на Бургас. Градът показа силна мотивация и изпреварващи действия, в които се убедих и по време на разговора“, заяви Христов.

По думите му оперативната работа на екипите вече е започнала и има реален шанс необходимите процедури, включително обществените поръчки, да бъдат проведени в срок. „Ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо“, коментира вицепремиерът.

Според него Бургас е едно от най-динамичните места у нас и домакинството на конкурса ще даде възможност градът и България да бъдат представени пред милиони зрители по света. „Чака ни много вълнуващ сезон“, каза Христов.

Държавата предвижда и сериозно финансово участие в организацията. За настоящата година са заложени около 20 млн. евро, като 15 млн. са предназначени за гаранцията, необходима преди началото на организационния процес. Останалите средства са за текущите нужди по подготовката. За следващия бюджет също ще бъдат предвидени средства, но окончателните параметри ще станат ясни след приемането на финансовата рамка за 2027 г.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Финансирането ще обхване широк кръг от дейности - от инфраструктурата и транспорта до настаняването, логистиката и популяризирането на България като туристическа дестинация.

„Ние в правителството възприемаме "Евровизия" като възможност да се брандира България, тъй като предлагаме всичко - цялата гама туристически услуги - вкусна храна, планински курорти, море, исторически туризъм“, посочи Христов. По думите му страната има потенциал, който все още не е достатъчно разпознаваем на международния пазар.

Вицепремиерът обаче защити решението морският град, а не София да бъде домакин на конкурса и посочи, че Бургас отдавна е доказал способността си да реализира мащабни проекти.

Кметът Димитър Николов от своя страна призова да не се губи време в спорове около избора на домакин. „Искам да сложим точка по темата с избора на домакин и да престанем да гледаме назад. Нямаме никакво време - състезаваме се с него“, заяви Николов.

Предстои да бъдат съгласувани множество административни процедури, включително тези по Закона за обществените поръчки. Нужна е детайлна справка за необходимите средства. „Имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни в момента са цифрите, които трябва да кажем като средства. Важно е да има много стриктно съгласуване и обявяване на обществените поръчки, защото сроковете ни притискат“, обясни кметът.

Една от приоритетните цели е до края на годината подготовката на залата да бъде достатъчно напреднала, за да се проведе тестов концерт с участието на експерти на EBU. Тестовото събитие ще позволи да бъдат проверени всички ключови елементи - вътрешната логистика, акустиката, техническото обезпечаване и организацията на залата. При установяване на проблеми ще има време те да бъдат отстранени преди същинския конкурс.

Допълнително предизвикателство е доставката на необходимата техника. Значителна част от съоръженията и оборудването се очаква да пристигне от Китай. „Това е изключително бавно заради сложните глобални процеси. Ние сме длъжни да наваксаме, за да не чакаме до последния момент доставки на контейнери с техника и оборудване“, посочи кметът на морския град.

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В организацията ще бъдат ангажирани редица държавни институции. „Към момента има минимум пет министерства с отношение към световния песенен конкурс“, каза кметът. Според него именно координацията между институциите ще бъде един от ключовите фактори за успеха.

Той беше категоричен, че "Евровизия" не трябва да бъде разглеждана само като събитие на Бургас или на Южното Черноморие. "Става въпрос за цялата ни държава. Ние трябва да се представим пред света по най-добрия начин“, заяви Николов.

„По-голямата част от гостите никога не са идвали в България. Трябва да направим така, че когато дойдат, да останат с толкова добри впечатления, че да ни препоръчат на свои близки и познати. Това е изключително предизвикателство“, изтъкна кметът на Бургас.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

В момента тече и избора за талисман на „Евровизия”. Четири животни са в надпреварата - характерният за града гларус, световноизвестната капибара, розовото фламинго и морското конче.

Вече стартираха и огледите на зала „Арена Бургас”, в която през май догодина ще се проведе шоуто. Започна и работата по терените, които ще бъдат част от инфраструктурата на „Евровизия 2027”.