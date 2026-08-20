Международният анализатор Мартин Табаков и заместник-председателят на ВМРО Милен Михов определиха като малко вероятен пряк ракетен удар на Иран срещу България, но предупредиха, че при продължаваща ескалация не бива да се подценяват рисковете от терористични, саботажни или други хибридни действия. В студиото на „Здравей, България“ двамата коментираха и присъствието на американски самолети-цистерни у нас на фона на напрежението с Техеран.

Повод за разговора станаха появилите се информации за потенциални ирански действия срещу държави, предоставящи своя инфраструктура на САЩ. Българските власти увериха, че към момента няма пряка заплаха за страната, а около авиобаза „Безмер“ са предприети допълнителни мерки за сигурност.

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Според Табаков посланията от Техеран трябва да се разглеждат най-вече като предупреждение към Вашингтон. Той припомни, че подобна позиция е била изразена от началника на иранския генерален щаб още преди публикациите, свързващи темата конкретно с България.

„В това послание виждам преди всичко публично послание от Техеран към Вашингтон“, коментира анализаторът. По думите му важно условие в иранските предупреждения е евентуална допълнителна ескалация от страна на САЩ.

Според международния анализатор през последните месеци се наблюдава съществена промяна в поведението на Иран. Докато по-рано Техеран е реагирал предимно пропорционално на предприети срещу него действия, сега демонстрира готовност сам да повишава напрежението.

„Досега иранците действаха реактивно и пропорционално – ако бъдат ударени, връщат на удара. Сега вече променят този модел. Те са готови да диктуват този конфликт“, заяви Табаков.

Той подчерта обаче, че трябва ясно да се разграничат намеренията на Техеран от реалните му военни възможности. Според него евентуален удар срещу България би бил значително по-сложен за осъществяване заради разстоянието и отбранителните способности по югоизточния фланг на НАТО.

„Трябва да правим разликата между желанието и способността на Техеран евентуално да удари българска инфраструктура“, посочи Табаков. По думите му Иран е по-ефективен при комбинирани атаки с балистични и други ракети и безпилотни апарати, каквито са използвани на много по-малки разстояния в Близкия изток.

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Милен Михов изрази по-критична позиция към оценката, че за България няма пряка заплаха. Според него е напълно логично военните стратези в Техеран да разработват различни сценарии за развитие на конфликта, включително такива, засягащи държави от НАТО.

„Заплахите могат да бъдат най-разнообразни – от преки ракетни или други удари срещу наша територия до други форми на въздействие“, заяви Михов.

Той посочи, че разстоянието от Иран до България е около 1600 километра и според него техническата възможност за точков удар не може да бъде напълно изключена. Въпреки това Михов също смята, че подобен сценарий остава малко вероятен.

„Пряк въздушен или ракетен удар срещу българска територия, включително срещу военен обект като летище „Безмер“, е твърде малко вероятен. Но заплахата от терористични или хибридни действия е много по-реалистична“, каза той.

Според заместник-председателя на ВМРО България трябва да изработи дългосрочна позиция, вместо да разглежда кризата като краткотрайна. По думите му конфликтът може да преминава през различни фази и да продължи години, което налага страната да има ясна стратегия.

Подобна оценка направи и Табаков. Според него по-реалистичният риск за България не е свързан с иранска ракета, а с евентуални действия на свързани с Техеран структури.

„Реалният риск от режима в Техеран, когато говорим за България, винаги е бил по-свързан с позициите на прокси силите на територията на България, конкретно „Хизбула“, отколкото със заплахата за ракета, която евентуално ще долети“, коментира той.

Табаков смята, че при подобна обстановка службите трябва да наблюдават лица, за които съществуват подозрения за връзки с такива структури, и да реагират при установяване на подозрителна активност.

Двамата гости коментираха и решението американски самолети-цистерни да използват българска военна инфраструктура. Михов оспори тезата на военния министър, че България има съюзническо задължение да предоставя подобна подкрепа.

„Нямаме съюзнически задължения. Това не е война на Алианса срещу трета държава“, заяви той.

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Според него предоставянето на българска инфраструктура прави страната съпричастна към конфликта и след изтичането на вече поетите ангажименти София не трябва да допуска ново подобно използване на военните си обекти.

„Мисля, че можем да кажем „не“ на Съединените щати“, заяви Михов и посочи, че България трябва да взема решенията си според собствените си национални интереси.

Табаков от своя страна отбеляза, че за Иран би било политически неизгодно да атакува европейска държава, тъй като подобен ход може да промени отношението на Европа към конфликта и да доведе до по-активното ѝ ангажиране срещу Техеран.

„Би било много нелогично от политическа гледна точка Иран да въвлече Европа в този конфликт“, заключи международният анализатор.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова