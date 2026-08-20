България се намира във важен етап от разпространението на морбили, като броят на случаите вече се задържа на определено ниво. Това в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев относно ръста на регистрираните случаи на морбили.

По думите му в началото на епидемичния ръст са били възможни два сценария – постепенно увеличаване и последващо стабилизиране на случаите или по-сериозен пик. „Лошият сценарий беше през 2010 година - 24 000 заболели. Това си е рекорд”, заяви проф. Кантарджиев.

Той предупреди за случаи, при които деца са записани като ваксинирани, но впоследствие изследванията показват липса на антитела. „Трябва да се търси и съдебна отговорност. Да пишеш, че детето е ваксинирано, а да не си му сложил инжекцията, е нещо ужасно”, каза специалистът.

Проф. Кантарджиев посочи, че през последните години ваксинационното покритие за някои предотвратими инфекции е спаднало под необходимите нива. „Ваксинационното покритие в страната трябва да се повиши. Не може да се имунизират 100%. Има хора на химиотерапия, има хора с имунен дефицит, има хора с трансплантирани органи. Те не може да се ваксинират, а обществото трябва да ги пази”, обясни той.

Професор Ива Христова: България e с най-много регистрирани случаи на морбили в Европа

Според него при достатъчно високо ваксинационно покритие вирусът няма възможност да циркулира свободно.

Западнонилска треска и чикунгуня

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести коментира още и случаите на западнонилска треска в Северна Македония. Той подчерта значението на навременния контрол върху популацията на комарите, особено чрез унищожаване на ларвите им през пролетта. „Няма причина за паника. Опасното е, че трябва да се търсят и докладват подобни случаи”, каза той.

Проф. Кантарджиев обърна внимание и на друга вирусна инфекция, която също се предава чрез комари – чикунгуня. „Чикунгунята започва обикновено с много силна болка по всички стави. При нея дори не можеш да ходиш”, обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова