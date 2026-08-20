Двама служители на Шесто районно управление в пловдивския район „Източен“ помогнаха за спасяването на бебе, изпаднало в критично състояние. Благодарение на намесата им случаят завършил благополучно.

От МВР засега не разкриват подробности за обстоятелствата, заради които детето е било в опасност, нито какви действия са предприели униформените.

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Повече информация ще бъде представена на специален брифинг в сградата на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Пред медиите ще застанат двамата полицаи и майката на бебето, които ще разкажат за случилото се и щастливата развръзка.