Инспектор от Охранителна полиция – Бургас спасил дете в почивния си ден, а по-късно е отличен от министъра на вътрешните работи Даниел Митов за проявен професионализъм и човешка съпричастност при тежък пътен инцидент край Сливен, при който беше спасен животът на дете, съобщи "24 часа" .

Министър Митов изпрати благодарствено писмо и награди инспектор Калоян Пейчев. Инспектор от Охранителна полиция в Бургас спаси дете, пострадало тежко при челна катастрофа край Сливен. Калоян Пейчев станал очевидец на произшествието, пътувайки в почивен ден със семейството си от Котел към Бургас на 23 ноември, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Бургас Цветелина Рандева.

За адекватните си действия полицаят е отличен с благодарност и парична награда от министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Около 12 ч. на 23 ноември бургаският полицай пътувал заедно със семейството си с личния си автомобил от Котел към Бургас. На пътя до сливенското село Мокрен пред автомобила на инспектора настъпил тежък челен пътен инцидент между лека кола с бургаска регистрация и товарен автомобил със софийска регистрация, с прикачено към него полуремарке.

Инспектор Пейчев незабавно спрял на безопасна дистанция и се насочил към водача на лекия автомобил – жена, притисната от двигателя на колата. Опитал се да й окаже първа помощ, като първоначално тя давала признаци на живот, но впоследствие починала. Шофьорската врата на автомобила била силно деформирана и въпреки усилията да я отвори, инспекторът не успял, насочвайки се към останала част от смачканото купе.

Тогава забелязал, че в задната му част лежи дете с травма на главата, а в близост до него се намирала газовата уредба на автомобила. Полицаят внимателно успял да извади детето, оказал му първа помощ и подал сигнал на тел. 112. На място пристигнали два полицейски екипа, екипи на „Пожарна безопасност“ и „Бърза помощ“ – Сливен. Детето било качено в линейка и транспортирано до сливенската болница.

Впоследствие бащата на пострадалото дете се свързал с инспектор Пейчев и разказал, че момченцето е претърпяло животоспасяваща операция. То било с разкъсан бял дроб, фрактура на китката, рана на главата и му била отстранена жлъчката. Към момента детето се възстановява.

