-
Анализатори: Речта на Тръмп беше предизборна, икономиката остава без пробив, а натискът върху Европа расте
-
Деца от Пловдив превърнаха Коледа в кауза и събраха пари за нови пързалки
-
За повече безопасност: Започна регистрация на електрическите тротинетки в Русе
-
Отиде си двукратният олимпийски шампион Боян Радев
-
Граждани излизат на пореден протест в Триъгълника на властта
-
Спортни новини (17.12.2025 - късна)
Така на бял свят се появяват Матей и Никола
Майка на близнаци благодари на своя герой, който е служител на КАТ - Добрич. На 8 август той я ескортира за спешно раждане във Варна. Така на бял свят се появяват Матей и Никола. Четиричленното вече семейство на Петя Иванова изненада предколедно младши инспектор Тодор Гроздев.
„Беше нормален работен ден в село Стожер. До мен спря автомобил. Дамата заяви, че са ѝ изтекли водите и помоли за помощ”, разказа той.
За 10 дни: Четири двойки близнаци се родиха в пловдивската болница
„Всичко беше въпрос на минути. Моят термин беше определен за 13-и, но стана така, че преждевременно ми изтекоха водите и трябваше да ми се направи спешно секцио”, сподели Петя Иванова.
Щастлива случайност е, че Гроздев от години е сред призьорите в състезанието „Пътен полицай на годината”. Уменията са му служили неведнъж. Днес Петя Иванова е убедена, че чудесата съществуват и мечтите се сбъдват.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Надежда КарапанчеваРедактор: Габриела Павлова
Последвайте ни