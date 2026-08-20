Близо 1,8 млн. евро са изчислените до юли загуби, свързани с търг и три договора за електроенергия на „ВиК Енерджи Груп“. Това съобщи членът на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ Явор Стойчев на брифинг, на който бяха представени резултати от проверка на сделки за доставка и търговия с ток.

По думите му установената до момента сума възлиза на около 1,755 млн. евро. „Сумата е изчислена, без да се включва пропуснатата печалба от януарската сделка и ефектите до края на 2026 година“, уточни Стойчев.

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Заради констатациите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е сезирал Софийската градска прокуратура, като към сигнала е приложена пълната документация за разглежданите сделки. „Дали има извършено нарушение, или престъпление и какво е то ще прецени прокуратурата като компетентен орган“, заяви Стойчев.

Паралелно ще бъде анализирана и възможността нанесените вреди да бъдат претендирани по граждански ред.

По време на брифинга беше представена и разбивка на загубите от три договора за електроенергия. Според Стойчев те възлизат общо на около 800 хил. евро и са понесени от „ВиК Енерджи Груп“ и ВиК операторите във Враца, Пловдив, Добрич, Шумен, Сливен и Ямбол. Около 247 хил. евро от сумата са останали за сметка на самата „ВиК Енерджи Груп“.

Регионалният министър Иван Шишков обясни, че проблемът, според направената проверка, се крие в механизма на договорите. При тях е била определена фиксирана цена, но продавачите нямали задължение да доставят постоянно определени количества електроенергия.

Регионалният министър проверява всички договори на ВиК дружествата

Снимка: МРРБ

„Когато токът е скъп, той не продава, а когато е евтин - продава“, обясни Шишков. В периодите без доставки ВиК дружествата е трябвало да купуват необходимата им електроенергия от други източници на текущите пазарни цени.

Като един от основните случаи Стойчев посочи обществена поръчка на ВиК-Бургас от ноември 2024 г. за доставка на електроенергия и координатор на балансираща група за четири години. Стойността ѝ е 48 млн. лева без ДДС. По думите му „ВиК Енерджи Груп“ е предложила най-ниската надбавка - 2,69 лева за мегаватчас, докато друга от офертите е била за 12,88 лева. Впоследствие обаче участниците били отстранени с изключение на кандидат с по-висока оферта.

След сключването на договора условията били променени с два анекса, като вместо борсова цена плюс надбавка били договорени фиксирани цени. Според представените от Стойчев данни това е довело до допълнително оскъпяване за ВиК-Бургас от приблизително 324 хил. евро само до края на 2025 г.

На брифинга бяха представени данни и за шестмесечен договор на „ВиК Енерджи Груп“ за покупка на електроенергия, сключен през май 2025 г. Според Стойчев първоначално договорената фиксирана цена е била с около 50% над пазарната към момента на сделката.

След медиен интерес условията били предоговорени, но според представените изчисления дотогава вече била натрупана значителна загуба. За разглеждания период тя е приблизително 954 хил. евро.

Снимка: МРРБ

Стойчев обърна внимание и на сделка от края на 2025 г., при която „ВиК Енерджи Груп“ закупила 37 200 мегаватчаса електроенергия за нуждите на ВиК операторите. Само 17 дни по-късно същото количество било продадено на частно търговско дружество.

„Ако тези количества бяха реализирани към клиентите на „ВиК Енерджи Груп“, дружеството е щяло да спечели 909 хил. евро, а е спечелило едва 18 хил. евро“, заяви Стойчев.

Започва пълна ревизия на договорите на всички ВиК – дружества

Новото ръководство на „ВиК Енерджи Груп“ е започнало пълна ревизия на договорите след смяната му в края на март 2026 г. През юли е сменено и ръководството на „Български ВиК холдинг“, след което са започнали нови преговори с доставчиците.

По думите на Стойчев през август са прекратени договорите с две от компаниите. Съветът на директорите на „Български ВиК холдинг“ е отказал и да освободи от отговорност бившия управител на „ВиК Енерджи Груп“. Стойчев обясни, че това е стъпка, с която се запазва възможността дружеството впоследствие да претендира обезщетение за евентуално нанесени вреди.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявиха данни за неизгодни според ведомството договори за доставка на електроенергия за ВиК сектора, при които частни посредници са били поставени в позиция да печелят при ниски борсови цени, докато рискът при поскъпване на тока е оставал за държавното дружество „ВиК Енерджи Груп“.

От министерството обясниха, че „ВиК Енерджи Груп“ е създадено с идеята да обединява потреблението на ВиК операторите и така да им осигурява електроенергия при по-добри условия. Според МРРБ първоначално механизмът е работил именно в тази посока, без нито енергийното дружество, нито ВиК операторите да трупат загуби.

По-късно обаче моделът е бил променен чрез включването на три частни дружества като посредници при доставките на ток. От МРРБ твърдят, че именно условията по тези договори са създали възможност печалбите да остават за посредниците, а неблагоприятните движения на пазара да бъдат поемани от държавното дружество.

Схемата, описана на брифинга, предвиждала фиксирана цена, на която посредниците могат да продават електроенергия на „ВиК Енерджи Груп“. Когато токът на борсата е бил евтин, частните дружества са могли да го купят на ниска цена и да го препродадат на държавното дружество на по-високата фиксирана стойност.

При обратната ситуация – когато борсовата цена надхвърляла договорената – посредниците не осигурявали необходимите количества. Тогава „ВиК Енерджи Груп“ трябвало да купува липсващата електроенергия директно от Българската независима енергийна борса и да плаща по-високата пазарна цена.

Така според представеното от МРРБ частните дружества са получавали възможност да реализират печалба при благоприятни за тях пазарни условия, без да поемат същия риск при поскъпване на електроенергията.

„Когато имаме по-висока цена, нашето дружество си го купува от борсата на по-високата цена, а когато имаме по-ниска цена на електроенергията, посредникът прибира печалбата“, обясниха от ведомството. От МРРБ определиха присъствието на тези посредници като икономически необосновано и заявиха, че според тях те са били включени, за да бъдат облагодетелствани частни интереси за сметка на държавните дружества.

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От ведомството подчертаха, че начинът, по който се купува електроенергията, има пряко значение за финансовото състояние на ВиК дружествата. При някои оператори разходът за ток представлява между 48 и 50% от цената на водата, особено в райони, където водоснабдяването зависи в голяма степен от помпени системи.

Стана ясно още, че ВиК операторите дължат на „ВиК Енерджи Груп“ около 16 млн. евро. По договор дружествата разполагат с 50-дневен срок за отложено плащане.

От МРРБ посочиха, че Българският ВиК холдинг продължава да предоставя заеми на операторите, за да могат те да покриват текущите си задължения. Според ведомството подобен механизъм има смисъл, тъй като позволява финансиране без необходимост ВиК дружествата да осигуряват банкови гаранции.

Министерството призна и за по-дълбок проблем в сектора – голяма част от водопреносната инфраструктура в страната е в тежко състояние, а инвестициите през годините са били хаотични и не са довели до достатъчно подобрение на водоснабдяването.

От МРРБ заявиха, че се прави анализ за осигуряване на допълнително европейско финансиране за обновяване на мрежата, като целта е необходимите инвестиции да бъдат направени, без разходите изцяло да бъдат прехвърляни върху цената на водата.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще предприеме действия за прекратяване и на третия договор за доставка на електроенергия за „ВиК Енерджи Груп“, след като два от договорите вече са прекратени. От ведомството определиха сключените сделки като икономически неизгодни за държавното дружество и заявиха, че по случая е сезирана прокуратурата.

По време на брифинга беше обяснено, че „ВиК Енерджи Груп“ е създадено с идеята да обединява потреблението на ВиК операторите и така да им осигурява електроенергия при по-добри условия. Според представената информация през 2021 г. този модел е работил така, че нито енергийното дружество, нито ВиК операторите са трупали загуби от него.

От МРРБ обаче твърдят, че впоследствие в този механизъм са били включени три компании посредници. Именно договорите с тях са в основата на проблема, посочиха от ведомството. Става дума за "Волтура" ЕООД, "Ampersand Energy" и "Солар сиви", като първите два са прекратнеи.

Според обяснението на брифинга посредниците са разполагали с възможност да продават електроенергия на „ВиК Енерджи Груп“ на предварително фиксирана цена.

Когато обаче цената на борсата се е покачвала над фиксираната в договорите, посредниците не са доставяли електроенергия. Тогава „ВиК Енерджи Груп“ е трябвало само да купува необходимите количества от Българската независима енергийна борса на по-високата пазарна цена.

Така, според МРРБ, печалбата при ниските цени е оставала за посредниците, докато рискът и загубите при високите борсови стойности са били за държавното дружество. От министерството заявиха, че не виждат икономическа необходимост от подобен модел и определиха посредниците като изкуствено включени във веригата.

От ръководството на „ВиК Енерджи Груп“ уточниха, че занапред електроенергията ще се купува от Българската независима енергийна борса. Договорите с ВиК дружествата са на принципа борсова цена плюс търговска надбавка. Беше подчертано, че целта на „ВиК Енерджи Груп“ не е да генерира печалба, а чрез обединяването на потреблението да осигурява възможно най-добри условия за операторите.

МРРБ защити същевременно самата идея за съществуването на ВиК холдинга. Според ведомството чрез него може да се осигурява финансиране за операторите, включително необходимото собствено участие при европейски проекти. Като пример беше посочена възможността при определени проекти ВиК дружествата да осигурят 25% съфинансиране, а останалата част от инвестицията да бъде покрита с европейски средства, без целият разход да се прехвърля върху цената на водата.

От министерството признаха, че ВиК инфраструктурата в голяма част от страната е в изключително лошо състояние. Според заявеното на брифинга инвестициите през годините са правени хаотично и не са довели до достатъчно сериозно подобрение на водоснабдяването. В момента се анализират възможности за осигуряване на допълнително европейско финансиране за сектора.

По отношение на подготвената стратегия за ВиК сектора заместник-министърът на регионалното развитие съобщи, че документът се преглежда от експертите на ведомството и в него има положения, които сегашното ръководство не може да приеме. Сред тях е идеята за единна цена на водата за цялата страна. Според МРРБ това практически не може да бъде приложено, тъй като разходите на отделните оператори се различават значително. В Северна България например водата на много места се доставя чрез помпени системи, което увеличава разходите за електроенергия, докато при гравитачното водоснабдяване те са по-ниски.

От ведомството съобщиха още, че продължават преговорите с Европейската комисия за реформата във ВиК сектора. Според заявеното на брифинга кабинетът е успял да измести съответната мярка и да получи възможност да предоговори нейното описание, тъй като първоначално реформата е била заложена по начин, който според МРРБ е бил практически неизпълним. Очаква се до края на месеца министерството да представи повече информация за резултатите от разговорите.