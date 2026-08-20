Механизмите, чрез които социалните мрежи задържат вниманието на потребителите, са създадени целенасочено, за да увеличават активността и времето, прекарано в платформите. Това заяви експертът по киберсигурност и университетски преподавател Християн Даскалов в „Твоят ден“, коментирайки съдебните дела срещу компанията майка на Facebook и Instagram – Meta.

По думите му сред оспорваните практики са автоматичното стартиране на видеа, безкрайното превъртане на съдържание, известно като doomscrolling, както и т.нар. „допаминоманипулиращи алгоритми“.

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„Когато споделяме съдържание, тези алгоритми могат да видят, че имаме малко харесвания и да увеличат видимостта на публикациите ни, така че да получим доза допамин от това, че хората ни четат, гледат и намират за интересни“, обясни Даскалов. Според него впоследствие потребителят започва сам да търси същото удовлетворение и да прекарва повече време в социалната мрежа.

Киберекспертът посочи, че особено сериозен е въпросът за въздействието на подобни механизми върху децата и младите хора. Като проблемни практики той открои и броя на харесванията, и филтрите за снимки, които могат да влияят върху начина, по който подрастващите възприемат себе си и отношението на околните към тях.

Даскалов определи съдебните производства в САЩ като част от по-широка вълна срещу практиките на големите технологични платформи. Той обаче предупреди, че евентуални промени вследствие на американските дела няма непременно да защитят автоматично потребителите в България.

„Най-добрият начин ние да спечелим тази битка за себе си, като българи, е да докладваме подобни практики“, заяви експертът. Той припомни, че в Европейския съюз действа Законодателният акт за цифровите услуги, който предоставя права на потребителите спрямо големите онлайн платформи.

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По думите му европейският подход към технологичните гиганти се различава от възможността за раздробяване на монополни компании, позната от американската практика. ЕС залага и на Законодателния акт за цифровите пазари, който ограничава практики, при които големите компании обвързват различни свои продукти и услуги и ги предоставят в пакет на потребителите.

„Първо се запознайте с правата си, а след това ги отстоявайте“, призова Даскалов.

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Редактор: Цветина Петкова