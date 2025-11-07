Кметът на Столична община Васил Терзиев отговори на думите на Бойко Борисов по повод изграждането на Националната детска болница.

Припомняме, че по темата за лечебното заведение, лидерът на ГЕРБ по-рано през деня коментира: „С такъв кмет София няма да има Детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал. Детската болница в Бургас вече се обзавежда и на 1 януари ще работи, както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Когато в града има чудовищна криза с боклука, софийският кмет е на карнавал. Терзиев си уволни със SMS главния архитект. Ако е тук, щеше да отиде при министър Кирилов и щеше да има някаква позиция."

Терзиев от своя страна заяви: „По принцип подхождам с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по мой адрес. Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка“.

Мария Брестничка: За Националната детска болница няма план, няма кадри и финансирането е неясно

По думите му използването на темата за детската болница за политически цели е „не просто лъжа, а цинизъм“. „Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема“, казва още кметът.

Терзиев припомни, че Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница подаде оставка заради липса на достъп до информация и системно ограничаване на обществения контрол. „Именно Борисов и политическият „елит“ на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук“, посочи кметът.

Той подчерта, че докато „фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи“, настоящият екип на общината през последните две години работи по същество. Миналата седмица е подписано споразумение между Столична община, Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което стартира изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата болница.

„Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно. Това не са думи, това са действия“, заяви Терзиев.

Той припомни, че в продължение на 20 години Борисов и партията му са управлявали София, но проектът за детска болница не е бил реализиран. „Днес, когато обвинява онези, които реално решават проблема, е редно да си спомним кой управляваше през тези години и защо болницата още не беше построена. Ние нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето“, пише в позицията на кмета.

В края на изявлението Васил Терзиев коментира и твърденията на Борисов, че е бил на карнавал в Рио. „Карнавалът в Рио, за който г-н Борисов така живописно говори, наистина е през февруари. И да — бил съм там, преди години, на самия карнавал. Сега обаче бях по работа. Само че това трудно може да бъде разбрано от човек, който очевидно свързва всяко служебно пътуване извън България с туризъм. Всеки съди за другите по себе си“, посочва Терзиев.

Той допъли, че София е получила международна награда и направи поредна стъпка в градската дипломация – признание от глобалната мрежа на градове, които работят за устойчиво бъдеще.

„И точно сред тези градове и сред водещите институции София стои все по-достойно в международен план, а не в изолация, както бяхме свикнали“, коментира още кметът на София.

Редактор: Цветина Петрова