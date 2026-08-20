Служители на Районното управление в Радомир са установили и задържали 39-годишен мъж във връзка със стрелба по бездомно куче в жилищен комплекс „Арката“, съобщиха от полицията.

Сигнал за нападението е подаден около 30 минути след полунощ, когато гражданин съобщил, че от преминаващ автомобил е произведен изстрел и е ранено куче. След стрелбата автомобилът продължил движението си в неизвестна посока.

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Полицейските служители предприели действия за установяване на превозното средство и неговия водач. След преглед на записи от множество камери и проведени проверки е установен мъжът, за когото се предполага, че прострелял животното. Той е местен жител. При претърсвания в жилища, ползвани от него, са открити и иззети три ловни и една пневматична пушки. Оръжията са законно притежавани. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР, съобщава кореспондентът на БТА в Перник Милен Миланов.

От полицията уточниха, че раненото куче е оцеляло. То е било транспортирано със съдействието на полицейските служители до ветеринарна клиника в Перник, където е настанено за лечение и състоянието му се подобрява.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Ивета Костадинова