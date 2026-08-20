Броят на загиналите при катастрофалното земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер, което разтърси западната част на Колумбия, достигна 314 души.

Националното звено за управление на риска от бедствия (UNGRD) потвърди, че спасителните екипи продължават да издирват 262 души, които са в неизвестност. Броят на ранените нарасна до 4437, а 364 души са били спасени живи изпод развалините. Общо 262 154 души са официално регистрирани като пострадали в 471 общини.

Земетресението, регистрирано в 7:34 ч. местно време на 10 август, е най-силното сеизмично събитие, разтърсило Колумбия през този век. Епицентърът му е бил близо до Сан Хосе дел Палмар в тихоокеанския департамент Чоко, на дълбочина около 110 километра. Въпреки голямата дълбочина, разрушенията бързо са се разпространили в западната част на страната, включително в т.нар. „Кафеен регион“, както и в големите градски центрове.

Разрушенията на публичната и частната инфраструктура сериозно са засегнали регионалните здравни и транспортни мрежи. Според актуализираните данни на UNGRD най-малко 30 664 жилища са напълно разрушени, други 136 946 са с конструктивни повреди, а 302 сгради са се срутили, основно в Кали и Перейра.

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Конструктивни щети са регистрирани и в 3470 училища, 4971 обществени центъра и 352 здравни заведения, някои от които са били принудени да евакуират пациентите си. Щетите обхващат още 449 пътни участъка, 58 автомобилни моста, 13 пешеходни моста, 105 общински водоснабдителни системи и пет регионални летища.

В градски центрове като Кали и Перейра екипи за оценка на щетите обозначават стотици опасни сгради с червени надписи „No Habitar“ („Да не се обитава“), предупреждаващи за непосредствен риск от срутване. Това принуждава хиляди разселени жители да спят във временни убежища или импровизирани лагери на открито.

Извън градските центрове отдалечени селски общини в Чоко, Калдас и Киндио остават тежко изолирани заради свлачища, блокирали основните пътища. Хуманитарни организации предупреждават, че вторични рискове, сред които проливните сезонни дъждове, замърсените водоснабдителни системи и опасността от нови свлачища, увеличават медицинските и здравните рискове за разселеното население.

Икономисти и експерти по управление на бедствия прогнозират, че първоначалните икономически загуби от разрушенията на сградите и прекъсванията на транспортната инфраструктура ще възлязат на милиарди долари, което може да превърне възстановяването в едно от най-скъпите в съвременната история на Колумбия

Редактор: Дарина Методиева