Повече полети и нови въздушни връзки с българското Черноморие се очакват през 2027 г. Възможностите за разширяване на трафика през летищата във Варна и Бургас са били обсъдени на среща между министъра на туризма Илин Димитров и ръководството на „Фрапорт“.

Разговорите са част от усилията за увеличаване на туристическия поток към страната и за осигуряване на по-устойчив ръст на сектора през следващите сезони.

Компанията оператор на морските летища у нас: Има достатъчно авиационно гориво, за да бъдат осигурени туристическите полети

Министерството на туризма вече е изпратило писма до авиокомпаниите Corendon и Condor, както и до ICC, като се очакват конкретни потвърждения за планираните полети. Главният изпълнителен директор на „Фрапорт“ Михаел Ройш е уверил, че летищният оператор има готовност да поеме очаквания допълнителен трафик.

Сред обсъжданите възможности са нови линии на Corendon от Кьолн, Нюрнберг и Щутгарт до Варна и Бургас. С Condor се водят разговори за осигуряването на около 15 500 самолетни места до Бургас по маршрути от Франкфурт, Нюрнберг и Лайпциг.

Плановете, представени от ICC, са още по-мащабни – приблизително 250 полета до двете български морски летища, които биха осигурили около 50 000 места. Министерството и „Фрапорт“ обсъждат и възможности за общи маркетингови инициативи в подкрепа на новите въздушни връзки.

Министърът на туризма: „Евровизия 2027“ е възможност да покажем българското Черноморие пред целия свят

Очаква се България да бъде домакин и на голямо събитие на TUI Group на 24 и 25 септември. За него в страната трябва да пристигнат около 150 представители на висшето ръководство на туристическата компания. От TUI са уверили българската страна, че не планират съкращаване на полетите от Белгия до България.

Редактор: Цветина Петкова