Министър-председателят Румен Радев обсъди с представители на технологичната компания Axon възможностите България да разшири способностите си за засичане и противодействие на дронове. В срещата в Министерския съвет участваха още военният министър Димитър Стоянов, вътрешният министър Иван Демерджиев и министърът на правосъдието Николай Найденов.

Основна тема на разговорите беше модернизирането на системите за защита от безпилотни летателни апарати и включването на нови технологични решения в националната система за сигурност и отбрана.

Румен Радев обсъди с Axon възможностите за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността

Необходимостта от ускоряване на работата в тази посока се свързва и с инцидента отпреди няколко седмици, когато дрон-примамка навлезе през северната граница на страната. Впоследствие стана ясно, че апаратът не е бил засечен нито от румънските системи, нито от Комбинирания център за въздушни операции (CAOC) в Торехон, Испания. Случаят постави отново въпроса за готовността на България да реагира при подобни нарушения на въздушното пространство.

По време на срещата беше направен преглед и на досегашното сътрудничество между държавата и Axon в областта на вътрешната сигурност. Отчетена е ефективността на използваните от българската полиция бодикамери и електрошокови устройства.

Част от партньорството е и AXON Lab България – иновационен център в Академията на МВР, предназначен за обучение и внедряване на съвременни технологии в работата на органите на реда. Обсъдена е възможността центърът да бъде разширен с нова тренировъчна зала на територията на академията.

Как България ще се пази от дронове, след като купи две антидрон системи

Сред разгледаните идеи е и създаването на център за високи постижения в областта на сигурността и отбраната. Целта е той да се превърне в среда за подготовка и професионално развитие на специалисти, както и да създаде условия висококвалифицирани кадри в сектора да продължат кариерата си в България.

Редактор: Цветина Петкова