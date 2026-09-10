„Алтернатива за Германия“ спечели близо 44% от гласовете, но не успя да си осигури мнозинство в регионалния парламент. През годините, в които проблемът с мигрантите беше подминаван, Европа се променяше. Идеята за мултикултурно общество на Меркел се провали пред очите на европейците. От трибуната на Европейския парламент първоначално се чуваха призиви за толерантност, а впоследствие дойдоха скептицизмът и национализмът. Вече и най-безразсъдните оптимисти разбират, че проблеми има.

По думите на политолога проф. Румяна Коларова това, което се случва с Германия, е нещо, което вече се е наблюдавало в Австрия, Италия и Великобритания и тепърва ще се наблюдава и във Франция.

Скандал в Бундестага след победата на „Алтернатива за Германия“

„В основите на "Алтернатива за Германия" стои популизмът. Това, което излиза на повърхността в медиите, са екстремни ситуации. Те се получават от едно безотговорно бездействие на политиците, които се плъзгат по течението, следвайки тази логика. Всеки път, когато един популист дойде на власт, той се проваля, защото популистите са неспособни да управляват“, допълни още тя.

„Ситуацията в момента се дължи на неспособността на западните поствоенни европейски елити да формулират политическа теза. Те бягаха от политическата теза, защото се страхуваха да не бъдат обвинени в национализъм или фашизъм. Затова те наблягаха на безопасни теми като ЛГБТИ правата, които са далечни от джоба на хората. Затова се изгубиха идеите за развитие на националните държави“, коментира бившият евродепутат Ангел Джамбазки.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов