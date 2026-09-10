„Сказание за Генджи“ често смятан за първия роман в света. Това е основополагащо произведение на японската литература и епична история за любов, приключения и предателство. Автор на творбата е Мурасаки Шикибу, придворна дама в японския кралски двор.

Романът е написан през 11-ти век и описва разказва живота и любовта на Хикару Генджи - един от най-малките синове на императора.

A textual section of the chapter "Hashihime" from the earliest existing pictorial version of the Tale of Genji 源氏物語, dating from the first half of the 12th century, held in the Tokugawa Art Museum, Nagoya, Aichi, Japan. pic.twitter.com/f2Euoe5GCH — Anne Louise Avery (@AnneLouiseAvery) August 17, 2020

Творбата е създадена в традиционния жанр моногатари, който представлява сбор от три жанра: живопис, поезия и проза. Тя включва и рисунки и обяснения към тях. Свитъкът се разгъва хоризонтално.

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Murasaki Shikibu/紫式部

『源氏物語』



『The Tale of Genji』（1985）

『The Tale of Genji』（1992）

『The Tale of Genji』（1987）

『The Tale of Genji』（1990） pic.twitter.com/hA6lQvKtwz — KITAZAWA BOOKSTORE (@kitazawa_books) April 6, 2024

Тъй като китайският е бил книжовният език в двора, произведенията, написани на японски (литературният език, използван от жените, често в лични разкази за живота в двора), не са били приемани много сериозно.

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„Сказание за Генджи“ обаче се различава по това, че е вдъхновена от задълбочени познания за китайската и японската поезия и е изящно произведение на въображението.

Today is #WorldBookDay 📚



‘The Tale of Genji’ is often called the world’s first novel. Written in 11th-century Japan by noblewoman Murasaki Shikibu, it tells the story of Hikaru Genji, the son of an ancient Japanese emperor https://t.co/d8B5qKHWDG pic.twitter.com/QcrBoKsHT4 — British Museum (@britishmuseum) March 7, 2019

То включва около 800 дворцови стихотворения, за които се твърди, че са писани от главния герой. Гъвкавият му разказ разгръща историята в 54 глави за проследява историята на Генджи - младостта, зрелите му години и живота на Каору – осиновения син на Генджи.

Артър Уейли е първият, който превежда „Сказание за Генджи“ на английски.

Редактор: Цветина Петрова