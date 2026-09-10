Авторът е жена

„Сказание за Генджи“ често смятан за първия роман в света. Това е основополагащо произведение на японската литература и епична история за любов, приключения и предателство. Автор на творбата е Мурасаки Шикибу, придворна дама в японския кралски двор.

Романът е написан през 11-ти век и описва разказва живота и любовта на Хикару Генджи - един от най-малките синове на императора.

Творбата е създадена в традиционния жанр моногатари, който представлява сбор от три жанра: живопис, поезия и проза. Тя включва и рисунки и обяснения към тях. Свитъкът се разгъва хоризонтално.

Тъй като китайският е бил книжовният език в двора, произведенията, написани на японски (литературният език, използван от жените, често в лични разкази за живота в двора), не са били приемани много сериозно.

Световен ден на "Малкият принц": Мъдростта на Антоан дьо Сент-Екзюпери и посланието на неговия герой

„Сказание за Генджи“ обаче се различава по това, че е вдъхновена от задълбочени познания за китайската и японската поезия и е изящно произведение на въображението.

То включва около 800 дворцови стихотворения, за които се твърди, че са писани от главния герой. Гъвкавият му разказ разгръща историята в 54 глави за проследява историята на Генджи - младостта, зрелите му години и живота на Каору – осиновения син на Генджи.

Артър Уейли е първият, който превежда „Сказание за Генджи“ на английски.

Редактор: Цветина Петрова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking