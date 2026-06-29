Интересни факти за "бащата" на любимата книга на безброй хора по света

29 юни е Световният ден на "Малкият принц". Тази дата е избрана, защото точно на нея през 1900 г. е роден авторът на книгата Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Историята за Малкия принц говори както на децата, така и на възрастните едновременно. Тя изглежда като приказка за чудни приключения, но всъщност носи дълбоката философия за смисъла на живота, за любовта, самотата и мечтите, за пътуването, чиято крайна гара е откриването на истината - "Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.“

Какво обаче разказва миналото за "бащата" на "Малкия принц" - кой е той и защо е толкова интересен и до днес - както със своята безценна книга, така и с биографията си.

Продават рядко копие на “Малкият принц” с ръкописни корекции от автора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Антоан дьо Сент-Екзюпери е роден в Лион, Франция, в аристократично семейство. Той бил изобретателно дете, провеждал експерименти във ваната, прикрепял крила към велосипеда си и писал стихове за своя дом, четиримата си братя и сестри и майка си.

Между 1900 и 1940 г. Франция е очарована от авиацията, а Антоан е евлечен от идеята за летене. Сент-Екзюпери прави първия си полет на 12-годишна възраст.

В интервю за Harper's Bazaar от 1941 г. разкрива, че първата книга, която e обикнал, е сборник с приказки на Ханс Кристиан Андерсен.

След като се проваля на изпитите за Военноморското училище и напуска архитектурното училище, Сент-Екзюпери става неумолим в стремежа си да стане пилот. Той започва работа като доставчик на въздушна поща с Aéropostale в Северна Африка и Южна Америка. Хората разказват, че често намирали листчета в пилотската кабина.

По време на престоя си в Aéropostale, Сент-Екзюпери публикува първия си текст - разказ, наречен „Авиаторът“, който е публикуван на 1 април 1926 г. Следва публикуването на първата му книга през 1926 г. - романът "Южна поща", вдъхновен от преживяванията му като пилот. През 1931 г. пише „Нощен полет“ от 1931 г. - роман за приключения на смели пилоти. Той става бестселър, печели наградата „Фемина“. По него е направен и филм, с участието на Кларк Гейбъл.

През 1939 г. Сент-Екзюпери публикува мемоари, наречени „Земя на хората“, в които събира статии от вестници, които е написал за героичните си подвизи във въздуха. Книгата печели „Гран При дю Роман“ и Националната награда за книга на САЩ.

С избухването на Втората световна война, Сент-Екзюпери започва да извършва „почти самоубийствени“ разузнавателни мисии до падането на Франция. След това е принуден да емигрира.

"Малкият принц е написана през 1942 г. в Ню Йорк. Първата публикация е през 1943 г. в САЩ на издателството Reynal & Hitchcock. За първи път излиза от печат на английски език като The Little Prince, в превод на Катерина Удс. Първото френско издание излиза в Editions Gallimard, 1946 г. 

Повечето рецензенти са объркани дали книгага е детска, или история за възрастни. 

Преди да напусне САЩ, за да се присъедини отново към войната, от която не се завръща, Сент-Екзюпери посещава своята приятелка, американската журналистка Силвия Хамилтън Райнхард. Подавайки ѝ ръкописа си на „Малкият принц“, той казва: „Иска ми се да имах нещо прекрасно, с което да ме запомниш, но това е всичко, което имам".

На 31 юли 1944 г. Сент-Екзюпери напуска остров Корсика на своята 10-та разузнавателна мисия и никога не се завръща. Мистерията около смъртта му – дали е бил свален, дали е претърпял механична повреда или се е самоубил – продължава и днес. През септември 1998 г. гривна с името на Сент-Екзюпери и адреса на неговия издател в Ню Йорк е открита в Средиземно море от рибар на име Жан-Клод Бианко. Останките на самолета Lockheed P-38 Lightning на Сент-Екзюпери по-късно са открити, но не и тялото му. 

"Малкият принц" обаче продължава да живее ... 

Първата филмова адаптация на „Малкият принц“ е на литовския режисьор Арюнас Зебрунас през 1967 г. Следват още няколко, а последната е анимационният филм от 2015 г., режисиран от Марк Осбърн. Освен филм, „Малкият принц“ се превръща още в телевизионно предаване, мюзикъл, опера, балет и други. Гийом Коте създава балет по „Малкият принц“ за Националния балет на Канада. „Малката змия“ е новела от шотландския писател А. Л. Кенеди, написана в чест на 75-годишнината на „Малкият принц“.

Така Антоан дьо Сент-Екзюпери продължава да подарява на света своето вълшебство и мъдрост, усмивка и надежда, вяра и обич на поколения малки и големи, а книгата му се превръща в истинско съкровище и пътеводна светлина за мнозина.


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