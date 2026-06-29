29 юни е Световният ден на "Малкият принц". Тази дата е избрана, защото точно на нея през 1900 г. е роден авторът на книгата Антоан дьо Сент-Екзюпери.

Историята за Малкия принц говори както на децата, така и на възрастните едновременно. Тя изглежда като приказка за чудни приключения, но всъщност носи дълбоката философия за смисъла на живота, за любовта, самотата и мечтите, за пътуването, чиято крайна гара е откриването на истината - "Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите.“

Какво обаче разказва миналото за "бащата" на "Малкия принц" - кой е той и защо е толкова интересен и до днес - както със своята безценна книга, така и с биографията си.

Продават рядко копие на “Малкият принц” с ръкописни корекции от автора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Антоан дьо Сент-Екзюпери е роден в Лион, Франция, в аристократично семейство. Той бил изобретателно дете, провеждал експерименти във ваната, прикрепял крила към велосипеда си и писал стихове за своя дом, четиримата си братя и сестри и майка си.

Op deze dag in 1900 werd schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry geboren. Zijn bekendste boek is 'Le petit prince', een modern sprookje waarin volwassen een spiegel voorgehouden krijgen van de verstandige eenvoud die we hebben als kind, maar kwijtraken als we ouder worden pic.twitter.com/epBqcLepJY — Boudewijn Steur (@boudewijnsteur) June 29, 2026

Между 1900 и 1940 г. Франция е очарована от авиацията, а Антоан е евлечен от идеята за летене. Сент-Екзюпери прави първия си полет на 12-годишна възраст.

В интервю за Harper's Bazaar от 1941 г. разкрива, че първата книга, която e обикнал, е сборник с приказки на Ханс Кристиан Андерсен.

След като се проваля на изпитите за Военноморското училище и напуска архитектурното училище, Сент-Екзюпери става неумолим в стремежа си да стане пилот. Той започва работа като доставчик на въздушна поща с Aéropostale в Северна Африка и Южна Америка. Хората разказват, че често намирали листчета в пилотската кабина.

Quelque part au-dessus du Sahara, en 1935, un avion s'écrase dans le désert. À bord, un pilote français et son mécanicien. Pas d'eau, ou presque. Ils vont marcher des jours, au bord de la mort, sauvés in extremis par un nomade.



Ce pilote tient déjà un carnet. De ces déserts, de… pic.twitter.com/2iqIcVjSsm — Ce jour-là dans l'Histoire (@CeJour_Histoire) June 29, 2026

По време на престоя си в Aéropostale, Сент-Екзюпери публикува първия си текст - разказ, наречен „Авиаторът“, който е публикуван на 1 април 1926 г. Следва публикуването на първата му книга през 1926 г. - романът "Южна поща", вдъхновен от преживяванията му като пилот. През 1931 г. пише „Нощен полет“ от 1931 г. - роман за приключения на смели пилоти. Той става бестселър, печели наградата „Фемина“. По него е направен и филм, с участието на Кларк Гейбъл.

''Пустинята е хубава - каза Малкият принц, - защото крие някъде кладенец.''

126години от рождението на Антоан дьо Сент-Екзюпери (1900 – 1944).

Снимка: https://t.co/7jcExe5rwK pic.twitter.com/Czvqc5fQCb — Човек на име Уве (@mihaylov_iliya) June 29, 2026

През 1939 г. Сент-Екзюпери публикува мемоари, наречени „Земя на хората“, в които събира статии от вестници, които е написал за героичните си подвизи във въздуха. Книгата печели „Гран При дю Роман“ и Националната награда за книга на САЩ.

С избухването на Втората световна война, Сент-Екзюпери започва да извършва „почти самоубийствени“ разузнавателни мисии до падането на Франция. След това е принуден да емигрира.

''Пустинята е хубава - каза Малкият принц, - защото крие някъде кладенец.''

80 години от смъртта на Антоан дьо Сент-Екзюпери (1900 – 1944)

Снимка: https://t.co/uwdUu7WzTZ pic.twitter.com/2mpN669L2w — Човек на име Уве (@mihaylov_iliya) July 31, 2024

"Малкият принц е написана през 1942 г. в Ню Йорк. Първата публикация е през 1943 г. в САЩ на издателството Reynal & Hitchcock. За първи път излиза от печат на английски език като The Little Prince, в превод на Катерина Удс. Първото френско издание излиза в Editions Gallimard, 1946 г.

Повечето рецензенти са объркани дали книгага е детска, или история за възрастни.

Преди да напусне САЩ, за да се присъедини отново към войната, от която не се завръща, Сент-Екзюпери посещава своята приятелка, американската журналистка Силвия Хамилтън Райнхард. Подавайки ѝ ръкописа си на „Малкият принц“, той казва: „Иска ми се да имах нещо прекрасно, с което да ме запомниш, но това е всичко, което имам".

На 31 юли 1944 г. Сент-Екзюпери напуска остров Корсика на своята 10-та разузнавателна мисия и никога не се завръща. Мистерията около смъртта му – дали е бил свален, дали е претърпял механична повреда или се е самоубил – продължава и днес. През септември 1998 г. гривна с името на Сент-Екзюпери и адреса на неговия издател в Ню Йорк е открита в Средиземно море от рибар на име Жан-Клод Бианко. Останките на самолета Lockheed P-38 Lightning на Сент-Екзюпери по-късно са открити, но не и тялото му.

"Малкият принц" обаче продължава да живее ...

Първата филмова адаптация на „Малкият принц“ е на литовския режисьор Арюнас Зебрунас през 1967 г. Следват още няколко, а последната е анимационният филм от 2015 г., режисиран от Марк Осбърн. Освен филм, „Малкият принц“ се превръща още в телевизионно предаване, мюзикъл, опера, балет и други. Гийом Коте създава балет по „Малкият принц“ за Националния балет на Канада. „Малката змия“ е новела от шотландския писател А. Л. Кенеди, написана в чест на 75-годишнината на „Малкият принц“.

Така Антоан дьо Сент-Екзюпери продължава да подарява на света своето вълшебство и мъдрост, усмивка и надежда, вяра и обич на поколения малки и големи, а книгата му се превръща в истинско съкровище и пътеводна светлина за мнозина.