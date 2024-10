Рядко копие на “Малкият принц” на Антоан дьо Сент-Екзюпери, написано на машина, но включващо ръкописни корекции от автора, е обявено за продажба. В него фигурира и това, което се смята за първата поява на известните редове: „On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux”, в превод - „Истински се вижда само със сърцето, същественото е невидимо за очите”.

В предишни чернови Сент-Екзюпери си „играеше и въртеше тази фраза“, обяснява Сами Джей, старши специалист по литература в базирания в Лондон търговец на книги „Питър Харингтън“. В машинописния текст се вижда как авторът пише пълното изречение за първи път.

Френски остров ще носи името на Антоан дьо Сент-Екзюпери

Копието е на цена от 1,25 милиона долара. То ще бъде представено на Abu Dhabi Art, ежегоден панаир на изкуството, който се провежда в края на ноември.

Томът е придружен от две свободни оригинални скици с молив на принца и чек, подписан от Сент-Екзюпери.

