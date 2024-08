Носът на френския остров Риу, южно от Марсилия, където са открити останки от самолета на Антоан дьо Сент-Екзюпери, ще бъде преименуван на световноизвестния писател, съобщи френското издание "20 минути". Инициативата е на сдружението "Каланк" във връзка с 80-годишнината от смъртта на автора на "Малкият принц".

На 31 юли 1944 г. Антоан дьо Сент-Екзюпери, служил като пилот във френските въздушни сили, извършва полет в навечерието на операция по време на Втората световна война. Самолетът му е свален от германската авиация и се разбива в Средиземно море.

Подводният археолог Люк Ванрел, който открива останките от машината, подкрепя предложението за преименуване на мястото на нос Сент-Екзюпери. "Обсъдих въпроса с наследниците и с фондация "Сент-Екзюпери", като идеята беше посрещната с ентусиазъм", казва той пред "24 минути". По предложението трябва да се произнесат кметството на Марсилия и управата на националния парк "Каланк", в чиято територия попада водната територия, където са открити останките от самолета.

Заместник-кметът на Марсилия, Ерве Маншон, вече заяви, че смята тази почит към Сент-Екзюпери за "напълно справедлива". "Малкият принц" е публикувана за първи път в Ню Йорк през април 1943 г., а три години по-късно и във Франция. С над 200 милиона продадени копия, това е най-известното, най-превежданото и най-четеното произведение на френската литература.

Остров Корсика, в южната част на Франция, също отбеляза 80-годишнината от смъртта на Антоан дьо Сент-Екзюпери, предаде АФП. "Той притежаваше умение да придава колорит на живота си, да прави така, че мислите и визията му за човека, човечеството и съдбата да блестят“, заяви кардинал Франсоа-Ксавие Бустийо по време на служба в църквата в Борго.

[#OTD] 80 years ago, on 31 juillet 1944, disappeared Antoine de Saint-Exupéry during a reconnaissance flight in a Lockheed F-5. The end of a legend, the birth of an even more famous one. We miss the hero. The author of The Little Prince is immortal. #SaintExupery #SaintEx pic.twitter.com/zhDPQq0amK