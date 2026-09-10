Германската полиция съобщи за неидентифицирана заплаха в района на генералното консулство на Украйна в Дюселдорф, заяви говорителка на полицията. Говорителката потвърди, че близо до сградата се провежда голяма полицейска операция, но не предостави повече подробности.

Кореспондент на ДПА информира, че още от началото на тази вечер консулството е било отцепено в широк радиус от околния район.

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Полицията затвори също така участък от улица в центъра на Дюселдорф, а няколко полицейски автомобила бяха изпратени на място.

Редактор: Ивета Костадинова