Окръжният съд в Хасково отказа да освободи от ареста 41-годишния Жан Де Дю Мутеба – гражданин на Демократична република Конго с дипломатически статут в Белгия, обвинен във връзка с опита за пренасяне на близо 206 килограма кокаин през ГКПП „Капитан Андреево“. Магистратите не уважиха поредното му искане мярката „задържане под стража“ да бъде заменена с по-лека, предаде кореспондентът на БТА в Хасково Николай Грудев.

Случаят е от 18 юли миналата година. При проверка на автомобил, който напускал България в посока Турция, граничните власти откриха в куфари 205,940 килограма кокаин. Стойността на наркотика беше изчислена на над 37 млн. лева.

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Заедно с Мутеба по случая са обвинени 55-годишната белгийска гражданка Доте Флор Аделаид и 44-годишният българин Делян Хаджилазов. Тримата са задържани от 22 юли миналата година. Досега съдът не е уважил подадените от тях искания за определяне на по-леки мерки за неотклонение.

Един от основните аргументи Мутеба да остане в ареста е опасността да напусне България и да се укрие. Съдът посочва, че той е чужд гражданин, акредитиран като дипломат единствено в Белгия и няма трайна правна или битова обвързаност с България. Като допълнителни рискови фактори магистратите отчитат международните му контакти, финансовите му възможности и данните за изградени престъпни връзки в редица европейски държави.

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Според съда продължителността на задържането до момента не излиза извън разумните граници предвид сложността на разследването. Делото има международен характер и изисква извършването на множество процесуално-следствени действия извън България.

Решението на Окръжния съд в Хасково не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.

Редактор: Цветина Петкова