Дрогата е за 250 млн. евро
Поне няколко години затвор грозят българина, арестуван при акция по задържане на 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро в Нидерландия.
Припомняме, че нидерландските власти откриха дрогата в склад в град Мьордейк. Арестувани са 8 мъже от пет различни държави. Сред задържаните има и трима мъже от Бреда - на 21, 22 и 35 години, 30-годишен мъж от Колумбия, 38-годишен британец, 41-годишен мароканец и 47-годишен мъж от Розендал.
Нидерландският журналист Дирк Ван Хартен уточни в ефира на „Здравей, България”, че не е ясно какъв е бил пътят на дрогата и дали е била предназначена за Европа.
„Много наркотици влизат в Европа през пристанищата в Белгия и Нидерландия. Селото, където са открити, е точно по средата. Често оттук пътуват за Германия”, поясни той.
Българин е арестуван при акция по задържане на 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро в Нидерландия
Извършени са обиски на три адреса в Бреда и един в Розендал, но засега властите не разкриват дали са намерени допълнителни доказателства.
По официална информация операцията е била задействана след сигнал от чужбина. Проведена е от Националното звено за разследване, съвместно с полицейското управление на Зеландия - Западен Брабант под ръководството на Националната прокуратура на Нидерландия.
Освен кокаина, полицията е конфискувала и огнестрелно оръжие и няколко превозни средства от склада, разположен на около 20 километра северно от белгийската граница, на 45 км от пристанище Ротердам и на 85 км от пристанище Влисинген.
Всички арестувани са поставени под строг режим на задържане и следва да се явят пред разследващия магистрат на 6 ноември.
Повече гледайте във видеото.
