Европейската комисия подготвя преразглеждане на правилата, уреждащи дейността на Фронтекс, пише Euractiv. Това може значително да разшири правомощията на агенцията на ЕС за охрана на външните граници на фона на затягането на миграционната политика на блока. Euractiv съобщи, че се очаква Комисията да предложи промените през октомври. Плановете вероятно ще дадат на Фронтекс по-широк мандат за сътрудничество с държави извън ЕС, по-голяма роля в операциите по връщане на мигранти и разширени правомощия за противодействие на трансграничната престъпност и хибридните заплахи, предава БГНЕС.

„Темата на NOVA”: Граничен контрол

Очаква се предложението да включва и планове за утрояване на постоянния корпус на агенцията до 30 000 служители.

Според представители на ЕС част от промените се очаква да бъдат представени от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на речта ѝ за състоянието на ЕС 16 септември.

Промените биха могли също да позволят на Фронтекс да организира връщането на мигранти от една територия извън Европа в други държави извън ЕС – роля, която не е предвидена в настоящата правна рамка на агенцията и би изисквала ново правно основание.

Агенцията може да получи и по-голяма свобода да разполага свои служители в държави извън ЕС, без да е необходимо сключването на пълноценно споразумение за статута ѝ.

ЕК отпуска близо 115 млн. евро на Испания заради мигрантската криза в Сеута

Преразглеждането идва след рязкото засилване на миграционния натиск в Сеута – испанския анклав на северното крайбрежие на Мароко, където през юли десетки хиляди мигранти преминаха на територията му, подновявайки дебата за управлението на външните граници на ЕС.

Редактор: Ина Григорова