Имали ли сте тениска менте? А чували ли сте за малкото магазинче, от което може да си купите цигари контрабанда? И въпреки че това с цигарите става все по-трудно, не спират опитите на контрабандистите да пробият европейските граници. Само за няколко дни Фронтекс и националните власти успяват да конфискуват над 1 милион и 350 хиляди броя нелегални стоки за над 17 милиона евро. Всичко това в рамките на съвместната операция на няколко европейски агенции – „Пирати 4”. Сред стоките, които са задържани по границите, има дрехи, бижута, обувки, козметика, лекарства, части за коли и играчки. Освен огромни загуби за европейските икономики, фалшивата продукция носи и все повече щети за здравето и сигурността ни. В „Темата на NOVA” Иван Кънчев и операторът Георги Чобански влизат в разгара на специализирани акции срещу канали за трафик. Екипът на NOVA ще заведе зрителите и в сърцето на оперативните центрове, които охраняват границите на Европейския съюз.



Десетки камиони, стотици автобуси и хиляди коли всеки ден минават през „Капитан Андреево” – най-натовареният сухопътен граничен пункт в Европа. И вторият най-оживен в света – след границата между Мексико и САЩ. Пунктът е от местата, през които контрабандистите се опитват да прекарат незаконно дрехи, козметика, лекарства и дори наркотици и оръжия.

NOVA получава специален достъп до граничния пункт в дните, когато се провежда международната операция „Пирати 4”, координирана от няколко европейски агенции, сред които Фронтекс и Европол. Сред спрените при преминаване превозни средства е камион, за който има съмнения, че пренася стотици фалшиви спортни тениски и футболни екипи. Граничните полицаи обясняват, че акцията е голям удар срещу компаниите, които произвеждат фалшификати. Самите фалшиви стоки пък могат да бъдат и много опасни за потребителите, особено ако говорим за лекарства, категорични са екипите на Фронтекс.

Сърцето на Фронтекс – централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, е във Варшава. Екипът на NOVA влиза в оперативните центрове на организацията, докато представителите на отделните държави обсъждат ключови проблеми от дневния ред на Фронтекс.

Горан Драгулев е един от малкото българи, достигнали до ръководни позиции в агенцията. „Фронтекс е най-голямата европейска агенция. И ние отговаряме за защитата на външните граници на Европейския съюз. И не само. Ние имаме хора също в трети държави. Държавите от Западните Балкани, също Грузия и Молдова. Нашата основна задача е да подпомагаме държавите членки при контролирането на миграционните процеси, установяване на незаконни миграционни процеси”, казва Драгулев.

В този момент в централата на Фронтекс координират провеждането на специализираната операция „Пирати”. „Това е четвъртото издание на операцията. Тя започна преди четири години и е много значително подкрепена от българските власти. В лицето на „Гранична полиция” и Агенция „Митници”. Тя тече също и на територията на България, защото България е една от ключовите държави, която посреща сериозен натиск в това отношение. Особено при контрабандата на фалшиви стоки и на недекларирани стоки, каквито могат да бъдат акцизните стоки, както и някои стоки, които са забранени и опасни – наркотични вещества, фалшиви медицински продукти и фалшиви играчки, например”, казва Горан Драгулев.

През май беше разкрита престъпна мрежа, която е спечелила над 240 милиона евро от продажбата на хранителни добавки. Препаратите са били представяни за животоспасяващи лекарства и са продавани на хора с тежки заболявания. В акцията участваха правоохранителни органи и прокуратури от 15 европейски държави, сред които и България.



В централата на Фронтекс екипът на NOVA се среща с още един българин – Александър Велев. Той е експерт по киберсигурност в Европол. Командирован е от ГДБОП. Според Велев: „Престъпността днес няма граници и съответно сигурността на Европа не бива да се крепи на разпокъсани и изолирани мерки. Фронтекс заедно с колегите от „Гранична полиция” и митническите служби са очите на нашата граница,те съответно първи наблюдават в реално време незаконните потоци, улавят съответните транспортни средства и установяват незаконните товари. А зад всеки незаконен товар стои огромна престъпна група. Огромни престъпни мрежи. Точно това е мястото, където Европол се намества като единен информационен хъб и аналитичен център”.



Загубите, които контрабандата нанася върху легалния европейски бизнес, всяка година възлизат средно на 60 милиарда евро, показват последни проучвания. Основният ефект се усеща и извън бизнес средите – това води до пряката загуба на стотици хиляди работни места на континента. Иначе, държавните бюджети също са ощетени, заради неплатени данъци, мита и акцизи – с над 15 милиарда евро всяка година.



А откъде минават новите канали за трафик на хора към Европа и кои граници са под най-голям натиск? Гледайте във видеото!