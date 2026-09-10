Анджелина Джоли е готова да напусне САЩ и „за известно време да води номадски живот“. 51-годишната актриса, чийто дом в Калифорния беше обявен по-рано тази година за продажба за 29,85 млн. долара, призна, че преживява „края на определен период“ от живота си, тъй като най-малките ѝ деца - Вивиан и Нокс, ще навършат 18 години през юли.

На въпрос дали ще замени Лос Анджелис с Ню Йорк тя заяви пред американското издание L'Officiel, че мисли да прекарва повече време извън САЩ. „Всъщност не планирам да имам постоянна база. Бих искала да имам дом за семейството си – място, където да са някои от нещата, свързани с майчинството, и семейните снимки. А след това бих искала за известно време да водя по-скоро номадски живот“.

Анджелина и бившият ѝ съпруг Брад Пит имат шест деца: 18-годишните Вивиан и Нокс, 25-годишният Мадокс, 22-годишният Пакс, 21-годишната Захара и 20-годишната Шайло.

Холивудската звезда има желание да продължи глобалното разрастване на творческата си къща Atelier Jolie.

„Идеята за Atelier винаги е била той да бъде глобален. Бразилия може да стане първото място, което ще открием извън САЩ. Идеята е да посещаваме различни места по света и да се срещаме с местни художници и занаятчии“, каза тя.

Джоли има желание и да се върне в Камбоджа, за да работи „по-активно“ с фондацията на името на сина ѝ Мадокс, която е организация с нестопанска цел, насочена към развитие на местните общности и опазване на природата. „Домът ми в Камбоджа също ще бъде място за пребиваване на хора, посветени на кхмерската култура, за няколко месеца в годината“, обясни тя.

Анджелина отбеляза, че целта ѝ при пътуванията е да открива „връзка и общност“, а не просто да бъде турист. „Не съм човек, който ходи на почивки, пазарува или прави такива неща. Представям си повече работа на терен, повече пътувания и просто да бъда навън, в света“, заяви тя.

Макар че винаги е била до децата си, когато са имали нужда от нея, Джоли знае, че сега, когато са пораснали, те биха я подкрепили да пътува повече по света. „Точно това искат децата ми! Те имаха мама, когато мама трябваше да бъде мама. А сега биха искали да им се обадя от Тунис, току-що кацнала със самолет, за да се срещна с местни художници. Съгласна съм, че това би било много хубаво“, каза актрисата.

Редактор: Цвета Лазаркова