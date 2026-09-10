Броят на светлините съответства на броя на жертвите

2 977 светлинни дрона пресъздадоха в реален мащаб кулите близнаци в Ню Йорк, които бяха ударени на 11 септември. Всяка една от светлините представлява жертва на атентатите срещу Световния търговски център, пише "Би Би Си".

Светлинната творба беше озаглавена „2 977 светлини над пристанището на Ню Йорк“.

„Братя за цял живот”: Историята на едно приятелство, родено в деня на атаките срещу Световния търговски център

Тя представлява възпоменателна публична арт инсталация, създадена в сътрудничество с артисти, продуценти и представители на общността, свързана с 11 септември, включително семейства на жертвите, оцелели и служители на службите за спешно реагиране.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Би Би Си"

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