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Броят на светлините съответства на броя на жертвите
2 977 светлинни дрона пресъздадоха в реален мащаб кулите близнаци в Ню Йорк, които бяха ударени на 11 септември. Всяка една от светлините представлява жертва на атентатите срещу Световния търговски център, пише "Би Би Си".
🕊 The missing Twin Towers returned to New York for a few minutes— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2026
A light show was held on the eve of the 25th anniversary of the September 11 attacks.
The drones first rose into the night sky in a spiral, then formed the outlines of the destroyed World Trade Center towers.… pic.twitter.com/obSuNKuAX0
Светлинната творба беше озаглавена „2 977 светлини над пристанището на Ню Йорк“.
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Retired NYPD officer James Smith watched a drone show of 2,977 lights recreate the Twin Towers to honor every single person killed in the September 11 attacks, including his wife Moira Smith https://t.co/ai2iKyKvms pic.twitter.com/vLjCd85MPn— Reuters (@Reuters) September 10, 2026
Тя представлява възпоменателна публична арт инсталация, създадена в сътрудничество с артисти, продуценти и представители на общността, свързана с 11 септември, включително семейства на жертвите, оцелели и служители на службите за спешно реагиране.Редактор: Цветина Петрова
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