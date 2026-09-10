Мароко заяви, че „няма факти“, доказващи участието му в масовия наплив на мигранти към испанския северноафрикански анклав Сеута през юли.

Над 70 000 мигранти влязоха в Сеута от Мароко на 30 и 31 юли при безпрецедентен и хаотичен наплив, при който загинаха десетки хора и който предизвика разногласия в Европейския съюз по чувствителния въпрос за миграцията.

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Мароканското външно министерство заяви, че „няма факти или доклади, доказващи каквото и да е участие на мароканските власти“, предаде АФП. Ведомството посочи, че Рабат отказва да бъде превръщан в „изкупителна жертва за политически разправи“ в Испания.

Това е първата официална реакция на кралството по повод доклад на испанската полиция, в който мароканските сили за сигурност са обвинени в „пълно бездействие“ при масовото преминаване на границата.

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Испанският премиер Педро Санчес последователно избягва да обвинява Мароко, като подчертава, че няма „солидни доказателства“ за участие на северноафриканската държава в организирането на мигрантския наплив.

Редактор: Ивета Костадинова