Лявото правителство на Испания се намеси в спор с властите на испанския град Сеута в Северна Африка заради настаняването на мигранти, като пое контрола над пристанището, предаде ДПА.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте е подписал заповед, с която разрешава изграждането на временен палатков лагер за мигранти в района на пристанището, въпреки че местните власти се обявиха против това, съобщиха днес испанската държавна телевизия и други испански медии.

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Така Пуенте е разрешил изграждането на лагера въпреки решението на местните власти да не бъде изграждан такъв. Властите на Сеута, начело на които е Хуан Хесус Вивас, вчера се обявиха против изграждането на такъв палатков лагер в района на пристанището. Вивас е посочил, че пристанището е от жизненоважно значение за снабдяването на територията, а наблизо се намира и голямо горивно депо.

По-рано властите на Сеута се противопоставиха и на временното настаняване на мигранти в неизползвана фабрика, бивша военна болница и спортни центрове.

Жители на Сеута разрушиха лагер на мигранти

В момента в квартал „Лос Росалес“ се изгражда още един лагер за около 900 души, където се състояха протести на местни жители.

По данни на властите на 30 и 31 юли около 72 000 мигранти незаконно влязоха в Сеута. Повечето се върнаха обратно в рамките на часове. Въпреки това повече от месец по-късно около 5000 мигранти все още се намират на територията на испанския град, който е с площ от приблизително 18 квадратни километра.

Редактор: Ивета Костадинова