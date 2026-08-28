Жители на испанския анклав Сеута разрушиха импровизирания лагер на мигранти на плаж в града. Те събориха палатки и хвърлиха вещи на мигрантите в морето. Някои палатки бяха подпалени, докато полицията гледаше отстрани.

Жителите на испанския анклав в Северна Африка вееха националния флаг и скандираха „изгонете нашествениците”. По-рано протестиращи блокираха път до плажа, зает от мигрантите.

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Напрежението между жителите и чужденците се увеличи след масовото преминаване на границата в края на юли. Според властите около 5 хиляди души са останали в Сеута. Преди месец най-малко 72 хиляди прескочиха оградите или достигнаха града с плуване. Близо 100 от тях загинаха, а повечето се върнаха на мароканска територия.

Редактор: Цвета Лазаркова