Испанската полиция задържа петима души при разследване на нелегален трафик на мигранти от Сеута към континенталната част на Европа. Според властите заподозрените са искали хиляди евро от хора, пристигнали незаконно в испанския анклав в Северна Африка.

Разследващите смятат, че четирима от арестуваните са участвали в организирана мрежа, която издирвала мигранти в Сеута и им предлагала прехвърляне през Гибралтарския проток до Южна Испания. Цената за пътуването достигала до 10 500 долара на човек.

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Преди отпътуването мигрантите били укривани в жилища и гаражи в анклава. За управлението на лодките били наемани хора с опит във високоскоростното плаване, които можели да извършват рискови маневри и да избягват полицейски проверки, съобщиха испанските власти, цитирани от АФП.

Двама от заподозрените са арестувани в Сеута, а други двама – в град Ла Линеа де ла Консепсион в Андалусия. Засега не се съобщава колко души са били прехвърлени до Испания чрез схемата.

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Отделно е задържан и пети мъж, който остава в ареста в очакване на съдебен процес. Според обвинението през нощта на 14 август той поискал по 8000 евро от седем мигранти, за да ги превози през морето. За целта трябвало да бъде използвана малка лодка, която според полицията не отговаряла дори на минималните изисквания за безопасност.

Разследването идва след мащабния миграционен натиск върху Сеута в края на юли. Тогава около 72 000 души са влезли незаконно в анклава от съседно Мароко, част от тях с плуване, а други – пеша. При опитите за преминаване загинаха десетки хора.

Впоследствие голяма част от пристигналите са се върнали в Мароко, но хиляди са останали в Сеута, като част от тях са принудени да нощуват по улиците и плажовете.

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Заради натиска върху местната система за прием правителството на испанския премиер Педро Санчес обяви разкриването на временни центрове за настаняване на мигранти.

Редактор: Цветина Петкова