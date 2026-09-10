Възможностите за развитие на въздушните връзки между България и Словакия, включително за бъдеща пряка линия между Братислава и София, са обсъдили на 8 септември българският посланик Снежана Йовева-Димитрова и главният изпълнителен директор на летище „М. Р. Штефаник“ в Братислава Душан Новота, предава БТА.

В разговора са обсъдени съществуващите преки линии от Братислава до Варна, Бургас и Пловдив.

Участниците са разгледали и възможностите за разширяване на въздушните връзки с Бургас предвид конкурса „Евровизия“, който ще бъде в града през май 2027 г., съобщават още от българското посолство в Словакия.

Сред темите също са били възможностите за удължаване на туристическия сезон и за развитие на летния и зимния туризъм в България.

На срещата са присъствали директорът на Българския културен институт в Братислава Деница Секуличка-Русева и мениджърът „Развитие на маршрутите“ на летището Даниел Кула.

Разговорът е засегнал и темите за културното сътрудничество и възможностите за бъдещи съвместни проекти.

На летище „М. Р. Штефаник“ до края на септември е представена фотографската изложба „Бургас – вълнуващ и артистичен“.

Редактор: Ина Григорова