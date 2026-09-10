Мъж на 51 години от село Черни връх в община Вълчедръм е задържан късно снощи, след като ударил полицай и извадил нож срещу униформени служители, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, предава кореспондентът на БТА в града Цветомир Цветков.

Към 22:30 ч. екип на полицейския участък от Вълчедръм бил изпратен в село Черни връх по сигнал за саморазправа между съседи. Полицаите се опитали да прекратят конфликта, но 51-годишен мъж от село Дългоделци в община Якимово, област Монтана, проявил агресия и нанесъл удар с юмрук в лицето на единия полицай, причинявайки му лека телесна повреда.

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При последвалия опит да му бъдат поставени белезници, мъжът извадил нож срещу полицаите. След като отказал да изпълни полицейското разпореждане, спрямо него са употребени физическа сила и помощни средства. Той е задържан в Районното управление на МВР в Лом, а по случая е образувано бързо производство по член 131 от Наказателния кодекс.

От полицията в Монтана посочват, че това не е първият случай в региона на пострадали при изпълнение на служебните си задължения полицаи. В последните години на няколко пъти имаше ударени с камъни и остри предмети полицаи, опитващи да спрат саморазправа в областта. Имаше и скъсан пагон на пътен полицай след транспортно произшествие. Последният случай е отпреди десет дена, когато роднина на загинал заради несъобразена скорост моторист удари полицай в Берковица, докато изяснява на място обстоятелствата около инцидента.

Редактор: Ивета Костадинова