Благотворителен концерт събира средства в подкрепа на Нико Александров и неговото лечение. Инициативата „Доброто има глас“ се организира от Фондация „Вяра и Надежда“, а на сцената на Зала 1 на НДК на 17 септември ще се съберат десетки български артисти, които застават безвъзмездно зад каузата.

Нико Александров е баща на четири деца и самият той години наред е помагал на хора в нужда и е организирал благотворителни инициативи. След като е диагностициран с агресивен рак на панкреаса с метастази в черния дроб, днес той има нужда от подкрепа. След последното си лечение в Турция Александров разказа, че резултатите са обнадеждаващи. „Изследванията ми показаха, че 5 от 6 лезии са убити, остава една малка и самият тумор е значително намалял“, каза той. Предстоят му още шест курса на лечение, след които лекарите ще преценят възможността за операция и допълнителна процедура за унищожаване на останалото образувание.

За продължаването на лечението са необходими значителни средства. „Лекарите са ми дали оферта от около 200 хиляди евро, от които ни остана да съберем 60“, обясни Александров. Именно затова организаторите се надяват да напълнят Зала 1 на НДК. „Остана една финална права, която се надявам с този концерт“, каза той и благодари на артистите, които са се включили в инициативата. Сред участниците са Нели Рангелова, Петя Панева и Бенда на България, Христо Димитров и Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, групите „Спринт“, „Хоризонт“ и „Медикус“, Хасан и Ибрахим, хор „Ваня Монева“, Трио „Елея“, 101 каба гайди и още изпълнители. „Всеки един изпълнител се включи безвъзмездно“, посочи Габриела Бориславова от Фондация „Вяра и Надежда“.

Организаторите уточняват, че 100% от средствата от продадените билети ще бъдат насочени към лечението на Нико. Предвидени са и дарителски билети на стойност 15 евро за хората, които искат да помогнат, но няма да могат да присъстват. Закупените чрез тях места ще бъдат предоставени на хора в неравностойно положение, деца и младежи от социални услуги и други хора, които иначе не биха имали възможност да посетят спектакъла. „Най-голямото предизвикателство и най-голямата нужда от помощ, която имаме, е да продадем възможно най-много билети, защото 100% от тези средства ще отидат за лечението на Нико“, каза Бориславова.

Билети за концерта може да закупите тук .

Дарителски билет – 15 €



Редактор: Ралица Атанасова