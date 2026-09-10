Слънчевото и горещо начало на септември продължава. В петък незначителна облачност ще се оформи около планините на Западна България. Следобедните температури ще са от 32 до 37 градуса.

В събота започва период с по-динамично време. До обяд ще е слънчево. В максимума си температурите ще са от 27 до 32 градуса. Следобед - в резултат на добре изразен студен атмосферен фронт, ще задуха северозападен вятър, с който ще започне захлаждане. В Източна България ще остане слънчево с минимална облачност. В Югозападна България, до полунощ и в някои централни райони обаче, ще се образуват гръмотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка.

В неделя над западните райони облаците ще са с разкъсвания с локални превалявания. В Централна и Източна България обаче, ще вали с гръмотевици. Дъждовете ще са локално интензивни с риск от градушка. Температури следобед - от 21 до 26 градуса.

В понеделник ще остане хладно със сходни дневни температури. В Западна България ще е почти без валежи, тук-там с разкъсване на облаците. По движението на средиземноморски циклон ранните прогнози допускат по-продължителни и значителни по количество дъждове в югоизточните райони и най-вече централното и южното крайбрежие. Прогнозите допускат над 60-70 литра локални натрупвания на валежа.

На първия учебен ден ще е есенно прохладно с температури от 22-27 градуса. Облачността ще е променлива с малка вероятност за незначителни по количество локални дъждове.