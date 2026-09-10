След нахлуването в Украйна през 2022 г. хибридните атаки на Русия са се засилили и сега по-ясно си личи уязвимостта на България. Най-неприятното е, че българинът много лесно се доверява на дезинформация, на фалшиви новини, на различни конспиративни теории. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS Нина Спасова, журналист и арабист.

„Между 40 и 70% от българите вярват в конспиративни теории и това е по няколко причини. Образованието не подготвя хората да проверяват това, което приемат като информация. Скандинавските страни например имат такъв предмет, те изучават как да имаш по-висока медийна култура, как да отсяваш истинското от неистинското, да се усъмниш първо и да потърсиш достоверна информация“, каза тя.

По думите ѝ вторият проблем е, че българите не вярват на институциите. „Не вярват на това, което казват правителството и различни други официални институции. Този проблем е наслагван с годините, защото наистина много от нещата, които се казват официално, след това се оказват неверни или не се потвърждават“, посочи журналистът. Според нея в обществото, в образованието, в институциите трябва да се работи в тази посока – да бъдат по-достоверни.

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Според председателя на Федерацията на ционистите в България Николай Гълъбов трябва да се легитимират медиите и трябва да се регламентира начинът на изказ. „Вече виждаме, че някои държави започват да затварят социалните медии за деца, което е много важно, и наистина образованието трябва да поеме в тази посока. Хибридната война е много опасна. Свидетели сме на конфликта с Иран, начинът по който се показва Иран като един победител, а от друга страна не се вижда мизерията и нищетата на народа в Иран, икономическата криза, проблемите вътре в държавата. Ние виждаме само едни епизодични военни удари от двете страни, но се излиза от фокуса – имаме режим, имаме проблеми“, заяви Гълъбов.

По думите му има хора, които наистина вярват на всичко, което четат, а от друга страна медиите търсят сензацията и така се влиза в лабиринт, който е опасен, защото се губи рамката на реалното и нереалното, и правилното и неправилното.

Според Нина Спасова решението, за да настъпи край на войната, е да бъде сменен режимът в Иран, но не да бъдат избити управлява. „Смяната на режима ще подобри ситуацията и на хората, които живеят в Иран и които се страхуват да излязат и да протестират“, смята журналистът.

Според Николай Гълъбов това ще е много труден и дълъг процес, тъй като тази идеология е градена 40 години и тя е много радикална, властна, нетолерираща никого. „Виждаме колко революции минаха в Иран, колко хора бяха избити невинни, студенти, цялата младеж, на всички от опозицията просто не им беше дадена думата. Виждаме и как хибридната война стана част от конвенционалната война. Това са два паралела, които всеки ги ползва в даден момент когато и както може“, каза той.

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По думите му събитията в Близкия изток стават много притеснителни. „Виждаме един пакт между Пакистан, който е доста далече, по сунитска линия прави пакт за ненападение със Саудитска Арабия. Турция се включва също, все пак техните имперски амбиции исторически са свързани с Близкия изток и търсят своето място. Това е изключително притеснително, защото в един момент и Египет може да се свърже. Вчера се декларира от страна на Пакистан, че ако хутите продължават да атакуват Саудитска Арабия, те са готови да се включат в пакта. Турция задава въпроса защо ни е този пакт, ако даваме на други държави да атакуват наши съюзници. Виждаме вече многопластови, многостранни интереси и в едни момент може да се загуби основният фокус, всяка държава ще си търси нейния интерес. Израел е категорична спрямо Сирия, спрямо Ливан, спрямо „Хамас“, а иранската ядрена програма е зададена като нещо, което трябва да бъде елиминирано. Но от друга страна се вижда, че Саудитска Арабия ще им позволява вече да развиват програмата за мирна употреба, водят се преговори“, обясни Николай Гълъбов.

Според него влизаме в една спирала на дълги международни военни конфликти, които може би ще продължат до края на мандата на Тръмп.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова