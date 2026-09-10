Огромна дупка заплашва да погълне дома на холивудската звезда Никълъс Кейдж в Малибу.

Алеята пред имота, за който се съобщава, че принадлежи на актьора, вече е пропаднала под земята. Дупката се появила на 7 септември след проливни дъждове. Първоначално е била по-малка, но вече е с размери 9 на 9 метра. На мястото са били повикани аварийни екипи заради изтичане на газ.

Съобщава се, че най-малко пет къщи на улицата са обявени от властите в Малибу за опасни за обитаване. Достъпът до района е ограничен, а мястото е описано като „непроходимо заради голямата част от пътя, която се е срутила“.

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По данни на „Ню Йорк Таймс“ Кейдж е купил имота само преди две години за 10,5 млн. долара. Къщата е построена върху опори, вкопани в морското дъно, над което тя до голяма степен се извисява. Смята се, че мощните вълни и проливните дъждове след предупреждението за ураган са допринесли за появата на дупката.

За щастие, няма съобщения за пострадали хора.

Снимка: БТА

Никълъс Кейдж наскоро заяви, че според него е „перфектно“, че един от последните му проекти - „Spider-Noir“ - ще има само един сезон. Сериалът на Prime Video за Спайдърмен беше отменен от Amazon, след като гледаемостта му е спаднала след силното начало. След отмяната му „Spider-Noir“ спечели пет награди на наградите „Еми“ за творчески постижения.

„За мен един сезон е перфектен, след като казах това, което исках да кажа с този опасен, иновативен попарт Спайдърмен“, заяви Кейдж пред „Дедлайн“. „Напред, нагоре, навътре.“

Редактор: Ина Григорова