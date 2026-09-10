Самолет, пътуващ от Манчестър за гръцкия остров Родос, е бил принуден да промени маршрута си и да кацне извънредно в Солун заради двама пътници, предизвикали напрежение на борда. За случая съобщи кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

По информация на властите става дума за двама британски граждани на 39 и 42 години. По време на полета те се държали агресивно с членове на екипажа и други пътници и не изпълнявали указанията на командира.

Пътници се сбиха в самолет по време на полет, екипажът върна машината обратно

Съобщава се, че 39-годишният мъж снимал с камера на борда. Екипажът установил и че другият пътник е пушил в тоалетната на самолета, въпреки строгата забрана. Заради поведението на двамата пилотът взел решение за извънредно кацане на летище „Македония“ в Солун.

След приземяването двамата британци са задържани от летищната полиция. Предстои те да бъдат изправени пред компетентните съдебни власти.

Редактор: Цветина Петкова