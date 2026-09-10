20-годишен мъж е привлечен като обвиняем за причиняване на телесни повреди на родителите и сестра си при случай на домашно насилие в Свищов. Мъжът е криминално проявен и осъждан, съобщи кореспондентът на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова.

Според разследването младият мъж нанесъл удари с юмруци в областта на лицето на тримата членове на семейството си.

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В резултат на нападението родителите и сестра му са получили леки телесни повреди, сред които кръвонасядания и други травми по лицето и главата. Това е установено от назначените по разследването съдебномедицински и психиатрични експертизи.

Досъдебното производство по случая е образувано в Районното управление в Свищов. След събирането на доказателствата 20-годишният е привлечен към наказателна отговорност за престъпление, извършено в условията на домашно насилие. Мъжът е разпитан в присъствието на служебен защитник, но е отказал да даде обяснения по случая.

Редактор: Цветина Петкова