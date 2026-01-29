Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж за нанасяне на телесни повреди на непълнолетния му син и на жената, с която живее на семейни начала.

Събраните до момента доказателства сочат, че около 02:30 часа на 27 януари в апартамент столичния квартал „Младост 2” обвиняемият удрял с юмруци в главата, лицето, тялото и ръцете, и ритал в бъбреците жената, с която живее. Той ударил с юмрук ръката и ритал в корема 17-годишния си син. Вследствие на ударите мъжът причинил на жена си и на сина си леки телесни повреди.

Обвиняемият се заканил с убийство на жена си, като я хванал за крака и започнал да я дърпа към отворения прозорец, казвайки ѝ, че ще я изхвърли през прозореца.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие. По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания „лишаване от свобода”. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

