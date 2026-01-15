Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж за закана с убийство и нанасяне на телесна повреда. Престъпленията са извършени в условията на домашно насилие.

Разследването сочи, че на 13 януари около 19:00 часа в село Лозен обвиняемият Г.Х. нападнал жената, с която живее на семейни начала. Той я ударил в областта на дясната скула и хвърлил стол по нея, с което ѝ нанесъл телесна повреда. Агресията продължила със закана за убийство - докато държал в ръка дъното на празен счупен буркан, мъжът заявил на жената, че ще отреже гърлото ѝ.

„Викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе": Задържаха мъж за душене на жена с колан и удари с телефон в главата

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

От прокуратурата уточняват, че Г.Х. е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид опасността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои в съда да бъде внесено искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Редактор: Мария Барабашка