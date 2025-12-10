Задържаха за 72 часа и повдигнаха обвинения на 39-годишен мъж за нанасяне на телесни повреди на жена и закана за убийство. Според Софийската градска прокуратура посегателствата са извършени в периода от края на септември до 3 декември във Велинград и София в условията на домашно насилие.

В обвиненията е записано, че заподозреният увил около врата на пострадалата колан на лек автомобил и започнал да я души. Дърпал я за косата и дори я стискал за врата с ръце, докато тя започнала да се задушава. Заканил ѝ се с убийство, като ѝ казал: „Аз казах ли ти, че ако ме излъжеш и ако ми направиш нещо, ще те убия?! Сега ще умреш!“, твърдят още от Прокуратурата.

Дни по-късно жената отново била заплашена с убийство с думите: „Ако ми изневериш или ме нараниш, ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата, след което ще те гледам в инвалидна количка“.

През октомври във Велинград в лек автомобил обвиняемият нанесъл на пострадалата удари с мобилен телефонен в областта на челото. Мъжът повторил деянието и в София на 3 декември. Той удрял жената, включително с глава - в областта на устата, както и ѝ нанесъл удар с юмрук в окото, докато я притискал към лекия автомбил, гласи обвинението. Мъжът я бутнал в колата, притиснал я с крак в корема върху пасажерската седалка и потърпевшата започнала да се задушава, гласи обвинението.

На същата дата в София обвиняемият ударил в челото пострадалата, като я дърпал с ръце и я влачел по пода. В същото време той ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Аз казах ли ти, че ще умреш, аз ще те убия, викай колкото искаш, тук няма кой да те чуе!“.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

