Близо 40 сигнала за силна миризма на нефтопродукти и газ в различни райони на Бургас са постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите през последното денонощие. Заради оплакванията екип на РИОСВ-Бургас е започнал проверка на основната производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Експертите проверяват технологичните процеси в рафинерията, натоварването на отделните инсталации и съоръжения, както и дали дружеството спазва изискванията, заложени в комплексното му разрешително.

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Обект на проверката е и планът за действия на рафинерията при неблагоприятни метеорологични условия, които могат да доведат до влошаване на качеството на въздуха или до появата на неприятни миризми. От екоинспекцията уточняват, че след приключването на проверката и анализа на събраната информация ще обявят резултатите и дали е установен източникът на миризмата.

Редактор: Цветина Петкова