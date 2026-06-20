Министерството на околната среда и водите предприема спешни действия след постъпили сигнали за наличие на нефтопродукти по плажните ивици на българското Черноморие. Проверки са извършени по Южното и по Северното Черноморие, а на местните власти и концесионери са разпоредени незабавни мерки за почистване, предава БТА.

В Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са получени 21 сигнала за мазутни замърсявания по плажовете. При съвместни проверки на експерти от РИОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район“ по пясъчните ивици са открити множество мазутни топчета, изхвърлени от морето. На концесионерите на засегнатите плажове и на съответните общини са издадени предписания за незабавно почистване.

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Подобен сигнал е проверен и в района на плаж „Романтика“ в курортен комплекс Камчия, община Аврен. Експерти от РИОСВ - Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория във Варна са установили наличие на черни лепкави частици с твърда консистенция и характерен за нефтопродукти мирис, разпръснати по пясъчната ивица. При огледа не е открит брегови източник на замърсяването.

От морските води в района са взети проби за лабораторен анализ за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и летливи органични съединения. Според предварителните данни е възможно замърсяването да е свързано с дейността на плавателни съдове. На община Аврен също са издадени предписания за почистване на засегнатия участък.

Редактор: Ралица Атанасова