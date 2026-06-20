Има риск за здравето на къпещите се във водата на Офицерския плаж, предупредиха от РЗИ - Варна. Причината - опасно завишени стойности на ешерихия коли и чревни ентерококи в морето.

На плажа ще бъде поставена предупредителна табела, която да съобщава на плажуващите, че къпането в тази зона временно не е разрешено.

Плажът на Аркутино осъмна замърсен с мазут

Областният управител на Варна свиква среща с участието на Регионалната здравна инспекция, РИОСВ и концесионери на плажовете с цел да се набележат механизми за по-строг контрол и мониторинг на морската вода.