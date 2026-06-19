Един от най-красивите и чисти плажове по южното Черноморие - Аркутино край Созопол, осъмна замърсен с мазут. Плажуващи сигнализираха, че минавайки по плажната ивица са се изцапали със значително количество нефтени продукти.

Мазут има във водата край брега и на повече от километър и половина на плажната пясъчна ивица.

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Очаква се РИОСВ-Бургас да извърши проверка и на други места по плажовете, за които има сигнали за открити частици от нефтопродуктите.

Редактор: Никола Тунев