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Сигнал е получен и за Министерството на регионалното развитие
Пореден ден със сигнали за бомби в институции у нас.
Спешна евакуация се наложи в Министерството на регионалното развитие. Входната врата на централната сграда беше запечатана от органите на реда. Според служители това ще продължи 24 часа, със строга забрана за достъп до всички помещения в министерството.
Същата е ситуацията в Областните администрации на Стара Загора и Пазарджик. Сред засегнатите са още Силистра, Хасково и Кюстендил. Сигналите за взривно устройство са получени по имейл.
⇒ Сигнал е подаден за летище Горна Оряховица. Заплахата е получена на имейл, научи NOVA.
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Служители на полицията проверяват аеропорта, но на този етап няма основания заплахата да е реална.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
⇒ Сигнал за поставено взривно устройство е бил получен тази сутрин в сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Монтана. Това потвърдиха за NOVA от пресцентъра на ОДМВР – Монтана.
Сигналът е постъпил в 10:40 ч. на електронната поща на ИАРА. Незабавно след получаването му служителите са били евакуирани, а районът е обезопасен.
Полицейски екипи са извършили щателно претърсване на сградата, но взривно устройство не е било открито. След приключване на проверката и подписване на необходимия протокол работният процес в институцията е бил възстановен. От пресцентъра на ОДМВР – Монтана уточниха за NOVA, че към момента няма данни за други подобни сигнали на територията на областта.
⇒ Сигнал за поставено взривно устройство е получен и за сградата на Областната управа в Стара Загора.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Той е получен на имейл. Гражданите и работещите са евакуирани незабавно. Екипи на ОД на МВР и Пожарната работят на терен.
Снимка: Георги Манев, NOVA
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