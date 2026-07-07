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От АПИ предлагат мантинелите да бъдат премахнати и на шосето да бъдат сложени колчета
Напрежение заради правилата за движение по Околовръстното шосе на Пловдив зрее сред шофьори и жители на втория по големина град у нас и на близките до него селища. Става дума за „Улеят на смъртта“, както го наричат пътуващите заради мантинелите, от които не може да се избяга в случай на катастрофа или при авариране на автомобил.
Този път недоволството е заради планираните от Агенция "Пътна инфраструктура“ радикални промени в организацията на движението. От АПИ предлагат мантинелите да бъдат премахнати, на шосето да бъдат сложени разделителни колчета, а максималната разрешена скорост да бъде намалена до 50 км/ч. Хората настояват за спешно преосмисляне и отлагане на това решение. В противен случай заплашиха с блокади на Околовръстното.
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"Ние не сме съгласни с поставянето на ограничителни колчета. Идеята не се приема и от населението. Ако в други случаи, както в Кресненското дефиле, те действат, тук едва ли ще имат такъв ефект. Пътното платно е по-тясно", заяви кметът на село Марково Десислава Терзиева.
Тя обясни, че от събота е във връзка с депутата от „Прогресивна България” Катя Стайкова. "Тя разговаря още същия ден с министър Шишков, който е заявил, че ще преосмисли това решение. Нека да се пристъпи към махане на мантинели, там където е възможно. Ако трябва да мине автомобил със специален режим на движение какво ще се случи с Околовръстното?", допълва Терзиева.
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Председателят на сдружение "Спаси Пловдив" Асен Костов също заяви, че не са съгласни с решението на АПИ. "Трябва да се спази законът. Това е пълно безумие. Мантинелите са опасни, а пътното платно дори няма акт 16. Не сме организирали протести, за да не ни обвинят в политически пристрастия", изтъкна Костов.
Звезделина Кирякова, председател на сдружение „Коматево за коматевци” заяви, че колчетата ще създадат проблем. "Те няма да просъществуват и една седмица. Ако покрай тях мине по-голям автомобил, ще бъдат разхвърляни", каза тя.
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Кметът на Марково Десислава Терзиева каза още, че хората са готови на крайни действия, ако исканията им не бъдат чути.
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