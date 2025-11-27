Засилват полицейския контрол на Околовръстното шосе в Пловдив след трагичния инцидент, при който загина семейство и по-голямото им дете, а по-малкото оцеля и все още се бори за живота си. Срещу шофьора на камиона е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на трима души. В сряда сутринта протестиращи граждани затвориха за кратко Околовръстното шосе и дадоха срок на държавата до 10 декември да премахне опасните мантинели. Полицията вече предприе мерки.

"Мерките, които ще предприеме Областната дирекция на МВР – Пловдив, са засилване на полицейското присъствие по конкретния участък, известен като Околовръстно шосе на град Пловдив. Ще има по-често и за по-дълго време разполагане на мобилни технически средства за установяване на нарушения на скоростните режими. Това не е еднократна акция, а е нещом, което се прави регулярно". Това заяви в „Здравей, България” инспектор Стоян Войников от „Пътна полиция” – Пловдив.

Опасни ли са мантинелите по българските пътища

Той уточни, че както в светлата, така и в тъмната част на денонощието ще има засилено полицейско присъствие на униформени.

"Това е изключително интензивен участък. Наблюдава се доста голям пътникопоток. И за сравнение с останалите участъци на Областната дирекция - не се наблюдават засилени пътнотранспортни произшествия и голяма концентрация на такива в района на Околовръстното шосе на Пловдив", подчерта инспекторът.

По думите му за периода от последните 5 години се отчита намаление на общия брой катастрофи, намаляване на броя на ранените, но и лек скок на броя на загиналите - от 4 на 8 жертви. "Имаме няколко пътнотранспортни произшествия с повече от един загинал", допълни той.

По отношение на мантинелите в участъка на Околовръстното инспектор Войноков посочи, че сами по себе си те са съоръжения, които спомагат за пътната безопасност. "Има много участъци, подобни на този, където няма мантинели, а пак наблюдаваме пътнотранспортни произшествия", изтъкна той.

Темата за безопасността на Околовръстното шосе в Пловдив в студиото на "Здравей, България" коментираха и експертът по пътно строителство инж. Ясен Ишев и Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи.

"Това е изключително трагичен инцидент, защото той беше предвидим. Той беше прогнозируем. Ние казахме, че ще се случи подобно нещо. Цифрите са ясни – два пъти повече загинали: от 4 стават 8, след като са сложили мантинелите. АПИ си е заровила главата в пясъка и повтаря една мантра, че всичко било законно и всичко било според наредбите. Не е така", обясни Тодоров.

И посочи, че от 2014 година има нова наредба за ограничителните системи за пътищата и изискванията към тях. Тя позволява да се преместят тези мантинели. "Когато са слагани преди 5 години - да, стандартът е бил 50 см от края на пътната настилка. Но се е допускало, след една процедура, която минава през Института по пътища и мостове, отново да бъдат преместени. Тоест имало е възможност да има пространство, в случай на инцидент, къде да отбие човек", заяви той.

Ишев обясни, че тъй като пътят е с малък габарит и ако се сложи още една мантинела в средата за по-голяма безопасност - още повече ще се стесни. "Това е двулентов път, който изисква определени минимални условия. Когато започнаха случаите с тези мантинели, ние се свързвахме от Научно-техническите дискусии по транспорт с проектантите. Това беше преди 4–5 години. Още тогава ние предвиждахме, че това нещо ще започне да се случва. Колите, които аварират или им се случва нещо - няма къде да отидат. Те спират в платното за движение. Проектантите ни отговориха, че всичко е по норматив. Такова им е заданието, те са го изпълнили", заяви инженерът.

И уточни, че голяма българска проектантска фирма просто си е изпълнила заданието. "А заданието го дава възложителят – Агенция „Пътна инфраструктура“, посочи той.

И допълни: "Специалистите знаят, че при този път има „светлинен габарит“ и „динамичен габарит“. Това е разликата. Динамичният габарит стеснява самия път. Когато се движат, водачите бягат от препятствието, което всъщност е тази ограничителна система. Колкото е по-висока, толкова повече ще бягат. Това е рефлексът на шофиращите. Ако имате от дясната си страна стена, вие ще гледате да се отдалечите колкото се може. Колкото е по-висока е тя - толкова повече ще бягате. Това е усещане за несигурност".

