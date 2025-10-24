Силно затруднено бе движението на Околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, станала към 6:50 ч. в петък. По предварителни данни, край разклона за село Белащица, челно се ударили лек автомобил и камион, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сериозно пострадал бе водачът на колата, който впоследствие загуби живота си.

На място има полицейски екипи. Трафикът в участъка между бул. "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" е спрян. Временно е ограничено движението и в двете посоки, в района на разклоните за селата Марково и Белащица.

