Инцидентът е станал при 127-и км в посока Бургас
Четири камиона и кола са се ударили на АМ „Тракия” при 127-ия км в посока Бургас, предава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.
Инцидентът е станал около 07:30 ч. в понеделник. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция. Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.
Образувала се е „тапа” преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.Редактор: Ина Григорова
Източник: Ирина Шопова, БТА
