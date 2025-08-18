Четири камиона и кола са се ударили на АМ „Тракия” при 127-ия км в посока Бургас, предава кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Инцидентът е станал около 07:30 ч. в понеделник. Като причина за него от полицията посочиха неспазена дистанция. Един човек е откаран за преглед в болница, по първоначална информация не е пострадал тежко.

Образувала се е „тапа” преди мястото на инцидента. Движението се осъществява в лявата лента. Трафикът се регулира от „Пътна полиция”.

